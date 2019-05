Messi sobre la Champions: "La culpa de Anfield es de los jugadores, no de Valverde, me gustaría que siga"

Lionel Messi ofreció una conferencia de prensa en la previa a la final de la Copa del Rey frente al Valencia (sábado 24 de mayo). El astro argentino se pronunció sobre lo sucedido en Anfield, el respaldo a Ernesto Valverde y la Bota de Oro. Pasamos a repasar las preguntas y respuestas de los medios españoles.

¿La Copa del Rey importante para ustedes?



Estoy tranquilo. Preparamos la final como cada partido, dándole la importancia que tiene una instancia como esa. Hay que darle la relevancia que tiene ganar un título para el club.

¿Qué decir sobre la final de Liverpool?



Fue un golpe muy duro. Tanto yo como todo el vestuario le costó levantarse. Nos tocó jugar después, golpeados, porque veníamos afectados. Sin embargo esta es una final, tenemos la posibilidad de ganar un doblete. Tenemos que pensar en ganar, como todas las finales que ganamos.

¿Crees que lo sucedido en Anfield condiciona la continuidad de Ernesto Valverde?



La verdad que no sé. Llegaron críticas sobre el míster, pero sinceramente creo que Valverde hizo un trabajo impresionante en el tiempo que estuvo. No tuvo culpa de nada, nosotros somos los responsables de eso. No nos podía pasar lo mismo del año anterior y nos pasó. Fue lamentable lo que hicimos. Deseábamos mucho llegar a la final. Él tendrá parte de culpa, pero no tengo duda que nosotros los principales responsables.

Con Lionel Messi en el campo, Barcelona fue eliminado en la semifinal de la Champions tras caer por 4-0 frente al Liverpool en Anfield. | Foto: AFP

¿Te gustaría que Valverde continuara?



Me gustaría que siga el próximo año. Como dije, el tiempo que lleva en el club lo ha hecho bien. El año pasado ganamos el doblete, quedó manchado por la eliminación de Champions, este año puede ser igual, con una mancha más grande. Pero si te pones a pensar, son dos partidos que nos marcaron mucho. El resto fue bueno.

¿Qué supone ganar una Bota de Oro?



Te soy sincero: ni lo pienso. No tengo eso en la cabeza. Me estoy reponiendo de lo que pasó en Liverpool, aun pienso en ello. Solo quiero esta final y terminar con otro título.

Dijo Luis Suárez en Anfield que el último gol fue de juveniles y que faltó actitud, ¿cuál es tu análisis?



No me puse a repasar el partido. De lo que recuerdo, fue muy similar a lo que sucedió en Roma. Entramos y nos hicieron un gol rápido y de pronto todas las cabezas al suelo. Entramos en esa dinámica. Si bien reaccionamos en el primer tiempo, no competimos en el segundo tiempo. Hubo solo un equipo en la cancha y ese fue el mayor error. No nos podemos perdonar no haber competido. Nos dejamos pasar por arriba.

Lionel Messi respaldó la continuidad de Ernesto Valverde en el Barcelona. | Foto: EFE

Sería el noveno doblete en esta era pero por la derrota Champions, ¿se pondera poco?



Sí, de hecho que sí. El resultado magnificó todo. Primero por quedar eliminados y segundo por la forma, nos pasó lo mismo en años consecutivos. De igual forma, conseguir un doblete es importante para el club.

¿Sigues teniendo ganas de estar en Barcelona?



Obviamente, eso nunca cambia. También tuve decepciones con Argentina; sin embargo, sigo intentándolo. Quedar eliminados de la Champions no me hace querer abandonar.

¿Ha sido la decepción más dura de tu carrera?

Perder la final del Mundial es una decepción enorme, pero otra cosa es que te den vuelta un resultado que vas arriba por tres goles. Ambos son golpes durísimos, pero creo que el de la Champions es más doloroso.

¿Te gustaría que Antoine Griezmann llegue al Barcelona?



Ninguno del equipo opinará sobre ello.