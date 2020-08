La decisión está tomada, Lionel Messi no continuará en Barcelona. El argentino dejará el equipo al no sentirse cómodo con la manera en la que se ha manejado el club en los últimos años. No se siente resguardado. El gran favorito para ficharlo es Manchester City, y todo hace indicar, que lo recibirán con los brazos abiertos.

Según informa la periodista Veronica Brunati, la clave está en que el Barcelona decida negociar y acepte que la salida del jugador se va a dar.

“La clave está en que Barza esté dispuesto a negociar. Messi ha llamado a Pep Guardiola y le ha dicho: “El dinero no será una traba. Quiero jugar en el City”, explicó la periodista por medio de un tuit.

La decisión del jugador no pasa por el dinero. Sino porque “Messi quiere un club y un proyecto deportivo para seguir compitiendo y ser escuchado y protegido. Y hoy no lo encuentra en Barcelona”.

Bartomeu dispuesto a dimitir

Josep Maria Bartomeu está dispuesto a dar un paso al lado si el problema para que Leo Messi siga vistiendo la camiseta azulgrana es él, según avanzó TV3 y pudo confirmar EFE con fuentes del entorno del presidente del Barcelona.

Lionel Messi y todo lo que lo acerca al Manchester City de Guardiola

“Si el problema soy yo, me voy”, dijo a su entorno próximo Bartomeu después de que el jugador argentino no haya dado vuelta atrás en su deseo de irse dos días después de haber enviado al club azulgrana el burofax en el cual anunciaba sus intenciones.

La condición que pone Bartomeu es que Messi diga públicamente que el problema para que siga en el Barcelona es la continuidad del actual presidente.

