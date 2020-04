Estos tiempos en los que los futbolistas están lejos de los espacios públicos, ha permitido que abran las puertas de sus casas a través de las redes sociales y queden al descubierto sus más preciados secretos, como el mural que tiene Lionel Messi dedicado exclusivamente a Muhammad Ali, uno de los mejores boxeadores de todos lso tiempos quien es su fuente de inspiración.

A través de un video difundido en Instagram, donde se ve al capitán y máxima figura del Barcelona de España entrenando en el exclusivo gimnasio de su casa, quedó al descubierto la pared donde guarda muchos cuadros del otrora pugilista, fallecido en 2016 y quien sirve de motivación al atacante para ir siempre al frente.

Son 15 los cuadros con las mejores imágenes del boxeador nacido en los Estados Unidos y que registra frases como “El que no es lo suficientemente valiente como para asumir riesgos, no logrará nada”, las que adornan la pared del gimnasio de Lionel Messi y, aparentemente un autógrafo enmarcado. Una cosa de locos.

Lionel Messi y el mural a Muhammad Ali en un exclusivo espacio de su gimnasio privado (Video: Otro)

Un grande admira a otro grande

Adí como Muhammad Ali en el boxeo, Lionel Messi, a sus 33 años, es considerado uno de los mejores jugadores que ha dado la historia del fútbol. Y es tanta la admiración por él que sus exentrenadores solo tiene palabras de elogio para él.

“Es muy difícil decirle a Messi si has visto a éste u otro cuando él está haciendo una cosa en el entrenamiento algo que ni siquiera has visto tú”, dijo hace poco Ernesto Valverde quien señaló que entrenar al argentino en Barcelona “es algo que no se puede comparar con nada”.

VIDEO RECOMENDADO

A 34 años de Chernobyl: Conoce el estadio que no se inauguró por la catástrofe en Ucrania

NO DEJES DE VER