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Resumen

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La aclaración de Dalma Maradona a una “fake news” que la enfrentaba a “La Scaloneta”.
La aclaración de Dalma Maradona a una “fake news” que la enfrentaba a “La Scaloneta”.
Por Marco Quilca León

En la previa de uno de los partidos más esperados del Mundial 2026, Dalma Maradona tuvo que salir a desmentir una noticia falsa que se propagó rápidamente en redes sociales. La hija de Diego Armando Maradona utilizó su cuenta de Instagram para negar una supuesta declaración en la que comparaba a su padre con Lionel Messi y minimizaba los logros del actual capitán de la selección argentina. “Jamás dije esto. No tengo Facebook y realmente no sé de dónde sacaron esta frase y con qué fin”, escribió, dejando en claro que nunca realizó esas afirmaciones.

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