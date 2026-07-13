En la previa de uno de los partidos más esperados del Mundial 2026, Dalma Maradona tuvo que salir a desmentir una noticia falsa que se propagó rápidamente en redes sociales. La hija de Diego Armando Maradona utilizó su cuenta de Instagram para negar una supuesta declaración en la que comparaba a su padre con Lionel Messi y minimizaba los logros del actual capitán de la selección argentina. “Jamás dije esto. No tengo Facebook y realmente no sé de dónde sacaron esta frase y con qué fin”, escribió, dejando en claro que nunca realizó esas afirmaciones.

La publicación apareció luego de que se viralizara una imagen con una supuesta cita atribuida a Dalma. En ella se leía: “Si Messi le mete dos goles a Inglaterra como lo hizo mi papá, recién será el mejor; mientras tanto es uno más”. La frase provocó una intensa discusión entre aficionados argentinos, reavivando el histórico debate sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos. Mientras algunos defendían el legado de Diego Maradona, otros consideraban que Lionel Messi ya había construido una trayectoria suficiente para ocupar ese lugar.

Lejos de alimentar la polémica, Dalma optó por respaldar públicamente a la actual selección argentina. En la misma historia de Instagram en la que denunció la “fake news”, escribió un mensaje contundente: “¡Aguante, Leo! ¡Aguante Argentina! Contra todos”. Con esas palabras buscó despejar cualquier duda sobre su postura y expresar su apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni, que se prepara para enfrentar a Inglaterra en busca de un lugar en la final del Mundial.

La publicación de Dalma Maradona en su Instagram.

No es la primera vez que figuras cercanas a Diego Maradona deben salir a desmentir contenidos falsos difundidos en redes sociales. La cercanía de un partido con tanta carga histórica como un Argentina-Inglaterra favoreció la circulación de mensajes apócrifos que apelan a la memoria del campeón de México 1986 para generar controversia. En esta ocasión, la respuesta de Dalma fue inmediata y evitó que la desinformación siguiera creciendo.

Mientras la Albiceleste concentra toda su atención en la semifinal, el episodio dejó una enseñanza sobre la facilidad con la que una frase inventada puede instalarse en el debate público. Dalma Maradona prefirió cerrar la discusión con un mensaje de unidad. En un momento en que Argentina vuelve a ilusionarse con otra final mundialista, eligió dejar de lado cualquier comparación y respaldar sin matices a Messi y a la selección: “¡Aguante, Leo! ¡Aguante Argentina!”.

********

SOBRE EL AUTOR