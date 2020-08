Lionel Messi ha detonado una bomba dentro y fuera del Barcelona tras enviar un burofax anunciando su salida del club. Esta decisión puso en alerta a los mejores clubes del mundo, quienes iniciaron la subasta para ofrecerle el oro en busca de tentar al argentino. Entre ellos se mencionó al Bayern Múnich, reciente campeón de la Champions League.

¿Lio bávaro?

En las últimas horas, Thomas Müller reconoció que le gustaría tener a Leo como compañero en el cuadro teutón, pero dejó claro el motivo por el que su anhelo no sucederá. “Durante las últimas veces he hablado, alguna que otra vez, con nuestro director financiero. Creo que no podemos hacer nada al respecto”, declaró el goleador alemán.

Precisamente, el presidente del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, analizó la posibilidad de tener a Lionel Messi en su plantel. “No podemos pagar a un futbolista de estas dimensiones. No va adjunto ni con nuestra política, ni con nuestra filosofía. Para ser sincero, imaginar que Messi pueda abandonar el Barcelona, incluso, me entristece”.

Por el bien del fútbol

Para Müller, la salida de Messi del Barcelona marcará un renacer en su carrera, pues como uno de los mejores futbolistas del mundo está en condiciones de asumir nuevos retos, como en su momento lo hizo Cristiano Ronaldo al fichar por la Juventus.

“Messi es de los mejores, si no el mejor futbolista de este planeta. Me quito el sombrero ante toda su carrera. El cambio que supondría su marcha, desde mi punto de vista, puede ser interesante para el mundo del fútbol. A excepción de los aficionados del Barza, no creo que nadie lo vea de manera crítica, sino más bien con curiosidad por lo que está por venir”, finalizó.

Irónicamente, Bayern Múnich eliminó y humilló al Barcelona (8-2) en los cuartos de final de la Champions League, desatando la crisis en el cuadro culé. Lionel Messi habría sentido la pegada de la goleada y los constantes desacuerdos con la directiva del club, hicieron que la balanza se inclinara para la salida del rosarino. Desde España también apuntan que la reunión entre Ronald Koeman y Leo no tuvo los resultados esperados sino todo lo contrario. Además, se viralizó la polémica frase del argentino al neerlandés: “Me veo más fuera que dentro”.

En los últimos días el futuro de la ’Pulga’ sigue siendo una incógnita, pese a que diversos medios de Inglaterra señalan que tendría todo encaminado para firmar por el Manchester City y reencontrarse con Pep Guardiola, con quien ganó todo en el Barcelona (2008-2012). Sin embargo, desde la interna de Barcelona no se han pronunciado de manera oficial y se espera una reunión entre el presidente Josep Bartomeu y el astro de años.

