¿Pero qué hace Messi en Barcelona? ¿No debería estar en París? Ocurre que el último sábado, Leo tuvo permiso por parte de su técnico, Christophe Galtier, y dejó la ciudad de la luz para calar en Barcelona, su antigua casa. Envueltos en un halo de misterio, ‘La Pulga’ y los suyos arribaron a la ciudad catalana con 15 maletas, lo cual alimentó los rumores de su regreso a la institución azulgrana.

Lleva pocos días en Barcelona, pero el campeón del mundo está disfrutando cada minuto ahí. Incluso fue captado en un parque de atracciones en donde se sacó fotos con seguidores culés que le pedían que vuelva al club. Sin embargo, el hecho más llamativo ocurrió el lunes por la noche, cuando se conoció que Messi cenó con dos referentes del equipo con los que compartió vestuario durante años y forjó una profunda amistad: Jordi Alba y Sergio Busquets. Los tres estuvieron acompañados por sus esposas: Antonela Roccuzzo, Romarey Ventura y Elena Galera, respectivamente.

Y este martes, en la conferencia de prensa que brindó el técnico azulgrana, Xavi Hernández, antes del partido por LaLiga ante Rayo Vallecano, le preguntaron si Alba y Busquets le habían dicho algo acerca de la cena. “Yo fui a los postres luego”, bromeó el entrenador, que luego amplió: “No, no me han dicho nada, no. Estamos pendientes del Rayo Vallecano, que nos espera una guerra importante futbolística”.

La cena se filtró a través de un video difundido por el medio español Jijantes y dejó constancia del momento en que llegaban a comer a un lujoso restaurante catalán. En el lugar estuvieron durante al menos dos horas antes de retirarse sin sacarse fotografías ni hablar con la prensa. Aunque en estos momentos el rosarino no necesita decir una palabra para dar de qué hablar a la prensa mundial.

El plan de viabilidad a la que se aferra el Barcelona

El tema no es tan sencillo como se dice. LaLiga sigue exigiendo al Barcelona que debe bajar su masa salarial en 200 millones de euros. Esto el club azulgrana lo puede conseguir si es que logra ingresos de esa cantidad o, justamente, reduce los gastos. De esta situación en la que depende la contratación de Lionel Messi, quien acaba su contrato con el PSG dentro de unas semanas. Por eso, de acuerdo a la información de la prensa internacional, la institución catalana está preparando un plan de viabilidad económica que presentará a LaLiga en breve con el objetivo de recibir la luz verde e ir por todo por el argentino.

“Todo dependerá de LaLiga, pero lo veo muy difícil”, nos pinta el panorama Adrià Regàs Quirós, periodista de “El 10 del Barça” de España. Mientras tanto, el diario Marca señala que el Barza “lleva meses meses trabajando en la reventa de sus derechos audiovisuales La temporada anterior vendió el 24,5% a Orpheus Media, la empresa de Jaume Roures por una valor de 100 millones y el otro 24,5% a Socios.com por la misma cantidad. Era la cuarta palanca que ejecutó el club para salir de la grave situación financiera en la que se encontraba y poder fichar. Ahora se plantea la venta de un porcentaje o del global (49%) que ya está aprobado por la Asamblea, por lo que la operación se puede ejecutar de inmediato”.

Quedan aún algunas semanas para que acabe la temporada en Europa, pero el sueño del mundo azulgrana es ver nuevamente a Lionel Messi brillando en el Camp Nou, su casa por más de dos décadas. Mientras el Barza hace números para que le cuadren, el entorno de la ‘Pulga’ estaría evaluando seriamente cómo hacer que el futbolista cumpla su sueño de volver, sobre todo por los últimos acontecimientos que han pasado en el PSG.

El PSG se resigna y mira la frente

El París hay descontento con Lionel Messi por haber completado su segunda temporada sin ganar la Champions League, el principal y único objetivo del jeque y dueño del PSG, Nasser Al Khelaifi. Por eso el club “ha abierto un periodo de reflexión para valorar cambios en su proyecto”, de acuerdo a la información brindada por “La Vanguardia”.

Incluso, este martes, la capital francesa amaneció con noticias sobre el futuro del argentino. Según “Le Parisien”, el PSG estaría preparando la próxima temporada sin Leo. Es decir, ya dan por hecha su salida, sea al Barcelona o a cualquier otro club, ya que el jugador será libre de elegir. Esto luego de las truncadas negociaciones entre la institución y el agente del futbolista, Jorge Messi, quien a su vez es su padre.

Las pérdidas del PSG La DNCG ha publicado las cuentas de los clubes franceses de la temporada 2021/2022. El PSG acumuló perdidas de 368 millones, pagó 39M en honorarios a agentes e intermediarios y su masa salarial ascendió a 729M, inédita en el fútbol. Sus activos ascienden a un valor de mil millones.

Siguiendo con la información del citado medio, el elenco parisino sí quiere renovarle a Lionel pero con los términos del 2021, cuando llegó; es decir, sin el aumento de sueldo. Sin embargo, su padre habría pedido más dinero en la contraoferta que fue rechazada. Asimismo, desde el entorno del jugador creen que el club no tiene un proyecto en el que él sea el centro, sino un segundo al mano, lo cual no ven con buenos ojos.

Mientras Galtier espera la vuelta de Messi con miras al partido del domingo ante el Lorient, en París se preparan para despedir al ‘10′ y en Barcelona para recibirlo como la primera vez.