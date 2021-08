Lionel Messi dejó Barcelona de España para convertirse en el nuevo fichaje del PSG de Francia. El argentino fue presentado entre bombos y platillos por su nuevo equipo y existe mucha expectativa por lo que pueda hacer junto a Neymar y Kylian Mbappé. Este cambio también incluye a su familia, a su pareja Antonela Roccuzzo y a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Antonela Roccuzzo fue el soporte del rosarino desde que se confirmó su salida del Barza y lo apoyó en todo momento. Incluso, tras la presentación oficial de su esposo, ella le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

“Se cierra una etapa maravillosa pero se abre un nuevo capítulo lleno de oportunidades. ️Todos los cambios son difíciles al principio pero juntos vamos a seguir escribiendo nuestra historia. Con vos en todas. Te amamos”, fue lo que publicó en la mencionada red social, donde Wanda Nara ya la comenzó a seguir, gesto que no ha sido devuelto, dicho sea de paso.

Este post fue comentado por Evangelina Anderson, esposa de Martín Demichelis, quien no se lleva nada bien con la actual pareja de Mauro Icardi. “Todo lo mejor para la familia”, le comentó.

Antonela Roccuzzo y Wanda Nara son dos figuras conocidas a nivel mundial. Ambas decidieron acompañar a sus parejas de forma incondicional, pero también han sabido incursionar en distintos rubros como el de la moda. Es así que en febrero del 2020 coincidieron en el Fashion Week de Milán, pero según los presentes no intercambiaron ni una sola palabra. Ni se saludaron.

En ese entonces se rumoreaba que a la madre de Francesca, Valentino, Isabella, Benedicto y Constantino no lo había caído nada bien la no convocatoria de Mauro Icardi a la selección Argentina para el Mundial Rusia 2018, y por eso las diferencias con Lionel Messi y, por consiguiente, con su esposa.

“Mauro es muy tranquilo. Está seguro que más adelante va a llegar su momento. Mauro habló con Jorge y le dijo ‘si no podés hacer nada por mí, no te preocupes, cuando me necesites yo voy a estar’. Esas fueron las palabras de Mauro. Y sé que lo que destaca siempre Jorge es lo que mucha gente pone en duda de Mauro. Jorge le dijo ‘como persona no tengo nada que decir de vos’. La verdad es que yo ya sabía que no iba a estar en la lista. Quizá Mauro tenía más esperanza”, dijo Wanda Nara en el 2018 luego de conocer la lista de llamados por Jorge Sampaoli.

“Mi tranquilidad es que Mauro es el futuro ‘9’ de la selección y es el ‘9’ de Jorge Sampaoli. Tal vez no sea ahora el momento, pero él espera con tranquilidad que llegue la chance. Hay cosas que no tienen explicación. Hoy lo que está pasando con Mauro es una injusticia, él se merece estar”, añadió.

Es así que a partir del 2018 la relación entre ambas se volvió casi nula, dado que no se cruzaron en ningún evento ni tampoco tenían contacto mediante alguna red social. Sin embargo, ahora que Lionel Messi y Mauro Icardi jugarán juntos en el PSG, Antonela Roccuzzo y Wanda Nara se verán seguido. ¿Podrá cambiar en algo su situación? El tiempo lo dirá.

