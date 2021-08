Conforme a los criterios de Saber más

Hugo Sotil resiste a creer que acabó el romance de dos décadas entre Lionel Messi y Barcelona de España. Por más que las noticias a través de televisión y redes sociales confirman que el astro argentino tiene nuevo destino: PSG de Francia. El ex crack culé, bicampeón en 1973 y 1974 no lo puede creer. “Soy hincha a muerte de Barcelona, así que ojalá que no se concrete la partida de Messi. No puede pasar del amor al odio”, agregó el “compadre” de Johan Cruyff y ex figura de la selección peruana.

Sin embargo, su amargura cambia cuando recuerda con alegría el relanzamiento de su película “Cholo”, filmada en 1972, protagonizada por él, que será reestrenada en el Festival del Cine de Lima, el próximo 19 de agosto. “Es una película bonita, con mensaje, ojalá la vean todos los peruanos”, comentó entusiasmado. En otro momento, el exjugador también habló sobre sus otros grandes amores en el fútbol: Deportivo Municipal, Alianza Lima y la selección peruana de fútbol. Además, aconsejó a seguir jugando al ras del campo ante Uruguay, el próximo 11 de setiembre, en Lima, un encuentro en el cual espera ver con la “9” a Paolo Guerrero.

—En el Festival de Cine de Lima, reestrenarán su película, “El Cholo”, el próximo 19 de agosto. ¿Está al tanto?

Sí, por el señor Bernardo Batievsky, quien me invitó a hacer la película. Ya todo está conversado. No hay ningún problema.

—¿Hay grandes expectativas?

Sí, esperando que figure entre los primeros lugares. Por lo que he conversado, los resultados son buenos, y está para ser estrenada también en Europa. Ojalá, sería bonito.

—¿Sería un golazo que sea estrenada en Barcelona?

Claro, es la idea. Saben que en Barcelona siempre la gente me escribe hasta ahora. Aunque ahora hay internet, en las redes sociales, hasta me dicen: “Cholo”, y me acordé de la película, yo soy Hugo, esa palabrita tiene muchos significados.

Hugo Sotil fue vacunado hace un par de meses contra el COVID-19. (Foto: GEC).

—“Cholo” con cariño y respeto desde sus inicios en el fútbol…

Desde que era chiquillo. Recuerdo que me gritaban “cholo, cholo…”, la hinchada de Municipal, pegó esa chapa, pero a mí no me molestaba, pues me sentía más cholo que cualquiera.

—Su nombre era coreado por los hinchas “azulgranas” en el Camp Nou…

Lo sentí cuando jugaba con mi selección en un Mundial y con Barcelona, era lo máximo para un deportista. Cerca de cien mil espectadores gritaban: “cholo, cholo…”

—¿Llegó a entender y pronunciar algunas palabras en catalán?

Algunas palabritas. En el fútbol no hay necesidad de hablar mucho.

—¿Qué sería verlo a Messi con otra camiseta?

No, pues. Todo el mundo va a querer al que llegue al Barza, pero si te vas a otra institución, olvídate, peor si juegas en otro equipo de España. La hinchada es muy cariñosa, sufrida. Cuando llegué, catorce años que no salían campeones. Cuando logramos el título, la gente lloraba en las calles desde el aeropuerto hasta el estadio. Era un lleno total, como un partido entre Barcelona y Real Madrid. Ahora si se va uno de los ídolos máximos, lo van a sentir; después, tienen que seguir. Barcelona es uno de los más grandes del mundo.

Hugo Sotil hizo dupla de ataque con el holandés Johan Cruyff. (Foto: Agencias).

—Entonces, lo más aconsejable es que emigre a otro país, Francia, el PSG lo espera…

Messi va a volver a jugar en el Campo Nou, en algún momento, y la gente que antes lo aplaudió, lo va a recibir como todos los que se fueron como Figo, Ronaldo, le tirarán monedas.

—¿Cuándo fue invitado al Barcelona tuvo oportunidad de conocer personalmente a Messi?

Lo pude ver jugar cuando ganaron la Copa del Rey, pero es una cuenta pendiente conocerlo. Cuando estuve en Barcelona más de diez días, el equipo estaba concentrado. Yo tenía que cumplir un rol de invitado como ex jugador, no podía salirme.

—¿Sigue la campaña de Municipal y Alianza Lima en la Fase 2 de la Liga 1?

Sí, a los dos equipos de mis amores. Han mejorado, espero que se mantengan así y verlos luchando por el primer puesto.

—¿Una final por el título entre ambos equipos?

Sería lindo. Hace gol Municipal, salto, hace gol Alianza, salto. Me tendrían que amarrar para no saltar (risas).

—Jefferson Farfán está por regresar a las canchas…

Le deseo la mejor de las suerte y pronta recuperación a Jefferson y a Paolo Guerrero. Los necesita la selección.

—Perú-Uruguay, el 11 de setiembre, en Lima. ¿Quién debería ser el “9” tras la suspensión de Lapadula?

Paolo Guerrero, ya tiene minutos, esperemos que ya regrese a la selección. Ya después, contra Venezuela y Brasil, podrían jugar Lapadula y Paolo. Creo que no habría problemas en que alternen los dos juntos.

—¿Cómo jugarle a Uruguay?

Rival fuerte. Perú tiene que jugar al ras del campo, su picardía, no ir al choque con ellos, ya que pierden. La habilidad de André Carrillo, Christian Cueva, Renato Tapia, hay jugadores con buen fútbol.

—¿Con qué jugador de Perú se quedó de la Copa América Brasil?

Lapadula. Marca bien las diagonales, es lo más difícil para un defensa. No saben para donde marcarlo. Los que están jugando que lo aprovechen. Ese muchacho todo lo ve gol.

—¿Le gustaría que Lapadula juegue en España?

Bueno, ya ha sido buen trampolín verlo jugar en la Copa América. Entonces, su nombre suena más. Debe ir a un equipo más grande.

—Luis Abram acaba de ser fichado por Granada, se suma otro peruano junto a Renato Tapia jugando en La Liga…

Se abrió el mercado. Allá la liga es muy competitiva. Están pegaditos, no hay mucha distancia entre el primero y el último. No hay chicos ni grandes. Granada ya le ganó a Barcelona.

—¿Le sorprendió que Luis Advíncula deje Rayo Vallecano por Boca Juniors?

Bueno, esas son decisiones. Boca es un grande de Sudamérica, tendrá un nombre y las miradas estarán en él.

—Ahora a la picardía en el fútbol, los seleccionados lo bautizaron como “chocolate”. ¿Ha escuchado?

Yo pensaba que decían “chocolate” por ser morenos, pero no. ¿Cuántas paredes hicimos con mi compadre Chale en el fútbol? Hicimos edificios, pero hasta ahora no nos entregan nada. Éramos arquitectos (risas).

La selección Resto de América posa con la camiseta del Barcelona de España en octubre de 1973. Allí se ve, entre otros, a los peruanos Sotil y Chumpitaz. FOTO: Archivo Quique Wolff.

