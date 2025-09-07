Argentina, favorito a bicampeón mundial y un dilema inmenso: ¿quién puede ser el heredero del insustituible Messi?

No es posible reemplazar a Messi. Si la clonación prospera, tampoco. Y si la reencarnación existe, ver para creer. Los milagros no se repiten. Pero en Argentina, donde el fútbol es religión y ciencia, hay promesas que despiertan esperanza.

La pregunta flota en el aire con el último partido del 10 en su casa por Eliminatorias: ¿quién será el próximo? Lionel Scaloni lo ha dicho con claridad: no habrá heredero. Sin embargo, la fábrica de talentos no cesa en Argentina. La paradoja: buscar al sucesor de alguien insustituible. Y más de un nombre resuena con fuerza.

El elegido según Pékerman

Cuando José Pékerman habla, Argentina escucha. El mentor de Scaloni, que moldeó generaciones de campeones, señaló Franco Mastuantono como el “encaminado a marcar la historia”. Con 18 años recién cumplidos, inició como titular en la despedida de Messi, bajo una presión Monumental.

Debutó en Primera con apenas 16 con River, y su magia le valió un pasaje de 45 millones de euros al Real Madrid. Es mediocampista ofensivo, tiene visión, regate, pegada y gol. Pero ni Pékerman se animó por completo: tiene talento único para hacer ganar al equipo, dijo, aunque recién tenga tres partidos con los merengues.

La nueva generación dorada

Mientras Mastantuono se prepara para conquistar Europa, otros nombres emergen en el horizonte argentino. Claudio Echeverri, El Diablito —por su gambeta—, también pegó el salto tras deslumbrar en River. A sus cortos 19 años, tiene la técnica, velocidad y liderazgo evocan al Messi adolescente que conquistó Barcelona. Es señalado por propios y extraños como uno de los herederos naturales de Messi, y su talento respalda esa predicción. Manchester City lo aseguró y está a préstamo en Bayer Leverkusen. Ya debutó con la mayor.

Alejandro Garnacho representa otra vertiente de esta búsqueda. Su idolatría por Cristiano Ronaldo lo desconectó de la gente de entrada, pero tiene las condiciones necesarias para ilusionar a todo un país. El extremo de 21 años eligió Argentina antes que España. Combina desborde, gol y esa audacia que caracterizó a la Pulga en sus inicios. Sus goles en la Premier lo llevaron sin discusión a la selección argentina absoluta. “Hablé con Messi y me aconsejó fichar por Chelsea”, reveló hace poco tras dejar Manchester United.

La transición necesaria

La búsqueda del sucesor ocurre mientras Messi sigue activo, con el tiempo en contra. Thiago Almada, con 24 años y campeón del mundo, representa la generación intermedia: no es el futuro lejano sino el presente inmediato, capaz de brillar en Brasil, Estados Unidos y ahora en España, recién llegado al Atlético de Madrid de Diego Simeone. También acompañó a Leo como titular ante Venezuela.

Lo cierto es que Argentina no busca un Messi. Busca, en realidad, una constelación de talentos que, juntos, puedan compensar la ausencia del más grande. Mastantuono con una zurda educada, Echeverri con su velocidad endemoniada, Garnacho con su descaro y Almada con su visión panorámica.

El peso de la comparación

Estos jóvenes cargan con una mochila pesada. Cada jugada será comparada, cada gol será medido contra el estándar imposible del rosarino. Pero quizás esa sea la verdadera lección: no se trata de reemplazar a Messi, sino de honrar su legado siendo ellos mismos.

Mastantuono tendrá que navegar las aguas del Bernabéu. Echeverri deberá conquistar Alemania e intentar seducir a Guardiola. Garnacho necesitará ganar consistencia en Londres. Y Almada tendrá que justificar su llegada tardía al Viejo Continente. Todos ellos, sin excepción, deberán aprender a convivir con la sombra más luminosa del fútbol mundial.

La Argentina post-Messi no puede ser igual. Pero mientras estos nombres emergen, hay confianza. No de encontrar otro Messi —sería absurdo— sino de escribir un nuevo capítulo, diferente pero igualmente glorioso.

El futuro tiene varios nombres propios. Y aunque ninguno será Messi, todos llevarán algo de él. La verdad es incómoda: nadie llenará ese vacío. Leo es único e irremplazable. Como Maradona. Aunque aparezca otro genio.

