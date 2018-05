Lionel Messi dijo esto sobre competencia con Cristiano Ronaldo

Desde hace muchos años Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son protagonistas de una eterna pregunta: ¿quién es el mejor del mundo? Ninguno considera propio ese rótulo.

Mucho menos Lionel Messi, que solamente siente una profunda admiración y respeto por el profesionalismo de Cristiano Ronaldo, quien dice exactamente lo mismo del argentino.

Y para que no existan dudas, Lionel Messi volvió a reiterar que por su mente no pasa la idea de competir con Cristiano Ronaldo por algún galardón -o etiqueta- en particular.

"Te soy sincero, no compito con Cristiano Ronaldo. Me estimula verlos en la final de Champions, verlo ganar la Liga a ellos. Yo quiero ganar la Champions siempre", aseveró Lionel Messi en diálogo con TyC Sports.

En esa misma línea, el astro argentino elogió las características del Real Madrid, a que considera un club grande en el fútbol mundial.

"El Madrid tiene algo, que lo tienen ellos: que ganan. Jugando mal, ganan, están haciendo un mal partido y lo sacan adelante. A nosotros nos cuesta muchísimo más. Nosotros tenemos que ser muy superiores para ganar. El Madrid es muy respetado en Europa, le salen a jugar diferente", sentenció.