La reacción de Messi y Argentina tras escuchar “Bombón Asesino” en pleno himno | VIDEO

El amistoso entre la selección de Argentina y Honduras dejó un momento inesperado incluso antes del pitazo inicial. En el Kyle Field de Texas, el DJ del estadio confundió el protocolo y, en lugar del himno argentino, hizo sonar “Bombón Asesino”, la popular canción de Los Palmeras.

La reacción no tardó en hacerse viral en redes sociales. Apenas comenzó a sonar la cumbia santafesina, las cámaras enfocaron a varios jugadores argentinos, quienes mostraron rostros de sorpresa y desconcierto mientras intentaban entender lo que estaba ocurriendo en el estadio.

El episodio duró apenas unos segundos, pero bastó para generar miles de comentarios en internet. Algunos futbolistas soltaron sonrisas incómodas, mientras otros miraban hacia los costados esperando una explicación por el error en la ceremonia previa al encuentro.

¡SORPRESA TOTAL! Así reaccionaron los jugadores de Argentina cuando sonó el Bombón Asesino en Kyle Field pic.twitter.com/AoJacetQtd — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

Finalmente, el DJ corrigió rápidamente la equivocación y el himno nacional argentino comenzó a sonar en el recinto texano. Eso sí, tanto los jugadores como gran parte del público presente acompañaron la canción patria en un ambiente mucho más solemne.

El curioso momento se convirtió rápidamente en uno de los videos más comentados de la jornada futbolera. Entre memes, bromas y reacciones, las imágenes recorrieron las redes sociales y volvieron tendencia tanto a la selección argentina como a “Bombón Asesino”.

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