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La reacción de Messi y Argentina tras escuchar “Bombón Asesino” en pleno himno | VIDEO
La reacción de Messi y Argentina tras escuchar “Bombón Asesino” en pleno himno | VIDEO
Por Redacción EC

El amistoso entre la selección de Argentina y Honduras dejó un momento inesperado incluso antes del pitazo inicial. En el Kyle Field de Texas, el DJ del estadio confundió el protocolo y, en lugar del himno argentino, hizo sonar “Bombón Asesino”, la popular canción de Los Palmeras.

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