Resumen

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“Vamos por uno más”: Así fue el emotivo homenaje de Argentina a Messi previo al Mundial 2026. (Foto: AFP)
“Vamos por uno más”: Así fue el emotivo homenaje de Argentina a Messi previo al Mundial 2026. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Lionel Messi recibió un emotivo homenaje de parte de la selección argentina en la antesala del Mundial 2026. A través de sus redes sociales, la ‘Albiceleste’ compartió una imagen especial en homenaje a su capitán, mostrando todas las camisetas que utilizó en las Copas del Mundo, desde su debut en Alemania 2006 hasta la que vestirá en el próximo torneo. “Un repaso por la historia de nuestro capitán y bandera. ¡Vamos por uno más, LEYENDA!”, fue el mensaje publicado que rápidamente se hizo viral entre los aficionados.

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