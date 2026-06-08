Lionel Messi recibió un emotivo homenaje de parte de la selección argentina en la antesala del Mundial 2026. A través de sus redes sociales, la ‘Albiceleste’ compartió una imagen especial en homenaje a su capitán, mostrando todas las camisetas que utilizó en las Copas del Mundo, desde su debut en Alemania 2006 hasta la que vestirá en el próximo torneo. “Un repaso por la historia de nuestro capitán y bandera. ¡Vamos por uno más, LEYENDA!”, fue el mensaje publicado que rápidamente se hizo viral entre los aficionados.

El recorrido refleja la impresionante historia de Messi en los Mundiales. Desde aquel joven que apareció en Alemania 2006 hasta el líder absoluto que levantó el trofeo en Qatar 2022, el rosarino se prepara ahora para disputar su sexta Copa del Mundo.

A lo largo de estos años, Messi pasó por momentos muy duros y también por noches históricas con Argentina. Las finales perdidas, las críticas y la gloria eterna en Qatar forman parte de una carrera que lo convirtió en uno de los máximos ídolos del fútbol mundial.

#SelecciónMayor Un repaso por la historia de nuestro capitán y bandera.



¡Vamos por uno más, LEYENDA! 🇦🇷🩵🤍 pic.twitter.com/RZSV1J5Qph — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 7, 2026

En lo futbolístico, el capitán argentino llega en buenas condiciones físicas a la recta final de la preparación mundialista. Aunque durante las últimas semanas presentó algunas molestias musculares, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni es optimista con su evolución.

Todo apunta a que Messi sumará minutos en el amistoso frente a Islandia, que servirá como última prueba antes del debut en el Mundial 2026.

Le propusimos a @VAguilarRua contarnos la @fifaworldcup_es a su manera.



El viernes me mando un e-mail con estas joyas.



Para stickers, para póster, para estampar en camisetas.



Una colección de @dt_elcomercio #FIFAWorldCup



1. Lionel Messi. @OutMessi_ pic.twitter.com/BXhGYbvUjy — Miguel Villegas (@prakzis) June 8, 2026

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