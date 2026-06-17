Lionel Messi alcanzó la cima del fútbol mundial no solo con títulos, sino también con récords históricos. A lo largo de seis Copas del Mundo, el delantero argentino fue construyendo su camino hasta convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, superando marcas que parecían inalcanzables.

Su recorrido comenzó en Alemania 2006, donde anotó su primer gol con apenas 18 años. En Sudáfrica 2010 no logró marcar, pero su influencia en el juego fue determinante. La explosión goleadora llegaría en Brasil 2014, donde convirtió cuatro tantos y llevó a Argentina hasta la final, posicionándose entre los grandes del torneo.

Gol de Messi en el Mundial 2006

Goles de Messi en el Mundial 2014

En Rusia 2018 sumó un gol más a su cuenta personal, pero fue en Qatar 2022 donde alcanzó su mejor versión: siete anotaciones que fueron clave para conquistar el título mundial. Ese rendimiento no solo le permitió levantar la copa, sino también acercarse a los máximos registros históricos.

Gol de Messi en el Mundial 2018

Goles de Messi en el Mundial 2022

Finalmente, en el Mundial 2026, Messi logró superar la cifra que lo coloca como el máximo goleador histórico de los Mundiales. Con tres goles en el torneo, el argentino rompió el récord y reafirmó su legado como uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos, dejando una marca que será difícil de igualar.