Por Redacción EC

Lionel Messi alcanzó la cima del fútbol mundial no solo con títulos, sino también con récords históricos. A lo largo de seis Copas del Mundo, el delantero argentino fue construyendo su camino hasta convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, superando marcas que parecían inalcanzables.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.