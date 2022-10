El último miércoles, en el estadio Da Luz de Portugal, Lionel Messi volvió a brillar en un campo de juego. Un golazo en el empate entre el PSG (1-1) ante el Benfica que fue considerado por la UEFA como el mejor de la fecha 3 de la Champions League. Sin embargo, a diez minutos de acabar el partido, el astro argentino pidió su cambio y encendió las alarmas de todos en París y, sobre todo, en Argentina.

A poco más de un mes de disputarse el Mundial de Qatar 2022, nadie quiere dar un paso en falso. Solo parece importar la gran cita. Más aún si se trata del propio Leo que confesó en una reciente entrevista que probablemente esté a puertas de su última Copa del Mundo. El capitán de la Albiceleste viene jugando el torneo desde que debutó en 2006 y en 2014 estuvo a centímetros de la gloria cuando llegó hasta la final, pero la perdió frente a Alemania. En sus cuatro presencias, suma 6 goles y 5 asistencias.

Hoy, después de levantar la Copa América, y con su gran inicio de temporada en el PSG, los ojos del mundo nuevamente estarán sobre él. Pese a ser el dueño de la mayor cantidad de récords en la selección argentina (máximo goleador, asistente y con más partidos), Messi aún tiene la mochila pesada de levantar la Copa del Mundo.

Lo que más preocupa es que una pequeña lesión le frenó un gran arranque de temporada al ‘30′ del conjunto parisino. Después de una campaña muy por debajo de su nivel, con lesiones de por medio, Messi parece estar más asentado. Hasta su lesión ante el Benfica, el rosarino acumuló doce goles y once asistencias en 15 partidos, contando clubes y selección.

Además, de acuerdo al dato que otorga Opta, Leo participó directamente en goles en todos los partidos oficiales que disputó el PSG como visitante desde que comenzó la temporada 2022/23: seis tantos y siete asistencias en siete encuentros.

Pero su gran inicio se chocó contra una pared de cemento. Se perdió el último partido de Ligue 1 que acabó en empate sin goles ante el Reims y acabó con una racha que coleccionaba la ‘MNM’ (Messi, Neymar y Mbappé), y tampoco estará este martes frente al Benfica por la cuarta jornada de la Champions.

“Tras sufrir una pequeña molestia en el gemelo, Lionel Messi será baja para el partido de mañana contra el Benfica”, fue el comunicado emitido por la institución parisina sobre el estado físico del astro sudamericano. Pero, ¿qué más se sabe de su actualidad? ¿Es cierto que podría peligrar su presencia en el Mundial de Qatar?

Lionel Messi en lo que va de la 2022-23 respecto a la 2021-22. Todo por cada 90 minutos en el campo:



> Tiros: 4.66 (⬆️ 1.17)

> xG: 0.52 (⬆️ 0.13)

> Goles (sin contar penaltis): 0.54 (⬆️ 0.30) pic.twitter.com/DrCxtZhBh8 — StatsBombES (@StatsBombES) October 7, 2022

¿Messi se perderá el Mundial?

“Tengo malas noticias”, empezó su reporte Gemma Soler, la periodista española que trabaja para la cadena ESPN y que estuvo en los entrenamientos del PSG este lunes en el Camp Des Loges, la ciudad deportiva del club. “Estaba previsto que hoy se le hicieran pruebas a Leo para ver la evolución de su molestia en el sóleo. No sabemos qué han reportado esas pruebas, pero sí sabemos que Messi no ha hecho parte de la práctica de los hombres de Galtier. No ha saltado al entrenamiento. Estuvo en el gimnasio, imaginamos que haciendo algún trabajo en específico”, añadió.

Soler comentó también que tras pedir su cambio ante el Benfica, Lionel no estuvo cojeando o acompañado de los médicos del PSG. A eso se sumó las palabras de Galtier, que señaló que el ‘30′ iba a “retornar a los entrenamientos el domingo”, algo que finalmente no sucedió.

Leo Messi, baja para el PSG-Benfica según Le Parisien. El argentino no disputará el encuentro de Champions por una contractura en el sóleo que sufrió la semana pasada contra el Benfica en Portugal. Hoy no se ejercitó con la plantilla en el entrenamiento de esta mañana. — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) October 10, 2022

Por su parte, Andrés Onrubia, periodista español de la Cadena Ser y uno de los hombres de habla hispana más especializados en el fútbol francés, confirmó la ausencia de Messi en los entrenamientos. “En principio había optimismo con el astro argentino, pero no sabemos todavía si va a entrar en la convocatoria”, agregó antes de que se hiciera oficial que el argentino iba a perder el choque ante el conjunto portugués.

Lionel Messi, el que había sido el hombre más usado por Galtier en el inicio de temporada, arrastra una lesión que lo apartará de los campos por segunda encuentro seguido. Sin embargo, por ahora, todo hace indicar que sí estará en Qatar junto a su selección en busca de ese trofeo dorado que le hace falta. De hecho, el propio técnico Galtier puso paños fríos a la situación. “Es muy probable que esté presente contra el Marsella el domingo”, comentó en conferencia de prensa.

Con la cercanía del Mundia, el argentino tendría siete partidos por delante antes de debutar con Argentina con la Albiceleste. Si juega ante el Olympique de Marsella este domingo en el clásico francés, a Leo le faltaría completar los otros dos partidos por Champions y cuatro más por la Ligue 1.

Calendario de Messi

antes de Qatar 2022 Fecha Torneo vs. Marsella (L) 16 de octubre Ligue 1 vs. Ajaccio (V) 23 de octubre Ligue 1 vs. Maccabi Haifa (L) 25 de octubre Champions League vs. Troyes (L) 30 de octubre Ligue 1 vs. Juventus (V) 2 de noviembre Champions League vs. Lorient (V) 6 de noviembre Ligue 1 vs. Auxerre (L) 13 de noviembre Ligue 1





