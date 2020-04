¿Quién no ha visto en las últimas semanas a un grupo de hombres, sosteniendo un ataúd, y bailando al ritmo de una pegajosa música electrónica? De seguro, muy pocos. El video ha circulado en redes sociales, por coincidencia, en la cuarentena por el coronavirus y le ha sacado a muchos más de una sonrisa.

A raíz de ello, se empezó a indagar el origen de las imágenes, el mismo que corresponde a Ghana, donde un grupo de jóvenes ha hecho de esa peculiar forma de llevar los féretros, un negocio. Benjamin Aidoo es uno de los protagonistas, y quien recientemente evidenció su gusto por el fútbol y Lionel Messi.

Benjamin Aidoo, uno de los hombres viral del ataúd, se confesó admirador de Lionel Messi. (Foto: AFP / Instagram)

“Mi jugador favorito es Lionel Messi, me encanta. Me gusta su manera de jugar y los goles que marca. Además, no es egoísta, eso es muy importante. Me encanta el fútbol y me encanta jugar, es uno de mis hobbies", confesó Aidoo en diálogo con el programa Què t’hi Jugues!, de la Cadena SER.

“Soy aficionado del Barcelona, me gusta mucho, pero sobre todo soy fan de Messi, es un jugador enorme: es el líder y le tenemos que dar las gracias, sin él el Barcelona no sería lo que es. Teniendo a Messi el Barcelona ha ganado títulos que sin él no habría logrado y no habríamos mejorado tanto como hemos mejorado en los últimos años”, añadió Aidoo.

Entre otras cosas, Aidoo también se refirió a su particular oficio, que ha ganado popularidad en todo el mundo. “Mi opinión es que tenemos que celebrar la muerte. ¿Por qué? Porque cuando una persona nos deja hemos de recordar lo que ha hecho durante su vida. Tú sabes lo que esta persona ha aportado, lo que ha hecho por ti. De alguna manera has de agradecerle que, en parte, eres como eres gracias a esta persona”, resumió.

