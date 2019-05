Lionel Messi: Del Bosque reveló por qué la 'Pulga' decidió jugar por Argentina y no por España Vicente Del Bosque se refirió la negativa de Lionel Messi por defender a la selección española. El ex estratega precisó que 'La Pulga' no aceptó debido a que "amaba a su país"

