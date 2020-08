Ver a Lionel Messi vestido con otra camiseta que no sea la del FC Barcelona será tan extraño como ver a un astronauta con una tabla de surf, un mototaxi corriendo la Fórmula 1 o un Congreso de la República decente. Si la pandemia tiñó de gris el 2020, un documento -vía burofax- es lo más cercano al fin del mundo para los hinchas blaugranas. Al menos, ya sin exagerar, al final de una era. Leo se va para evitar una guerra interna. O dicho de otra manera: no dejan que se quede a vivir en paz.

Sucederá, en adelante, que la prensa y las redes sociales harán de los rumores, noticias confirmadas y, de los chismes, portadas a todo color. Es probable que en los siguientes días aparezcan clubes hasta en Júpiter que quieran ponerle sus colores al astro argentino. Lo único cierto son las conversaciones por WhatsApp que en este preciso momento tenga Jorge Messi, su padre y representante.

Es natural, también, que los cabos sueltos se comiencen atar de cualquier forma. Cualquier ‘Follow’ en Instagram o ‘like’ en Twitter servirá para imaginar cuál será el camino que tomará Lionel Messi en la siguiente temporada. Descartado cualquier equipo de la LaLiga Santander, el panorama se ve prometedor si de negociar se trata.

Lionel Messi quiere hacer efectivo la cláusula de salida unilateral, la cual le permitirá desvincularse del FC Barcelona sin pagar ni un euro. ¿Es posible? Sí. La cláusula, eso sí, vencerá en el cierre de pases del fútbol europeo, la cual está proyectada para el próximo 30 de setiembre. Con la negativa de la directiva blaugrana, la otra posibilidad será negociar de club a club. O sea, entre el Barza y el equipo que lo quiera fichar.

Aquí aparecen los 700 millones de euros que cuesta la cláusula de salida del argentino. Cifra estratosférica que, por un lado, podría alejar a cualquier club a solicitar la ficha o, por otro, tendría que abrir una nueva negociación para llegar a buen puerto. Sea cual fuere, a la ‘Pulga’ no le tienta el dinero. Lo dijo el año pasado a TyC Sports. “Para mí no significa nada una cláusula o el dinero. Ya lo dije muchísimas veces: me muevo por otras cosas y lo más importante para mí es tener un equipo ganador”, acotó.

El mensaje no está encriptado. Se puede leer de forma literal que Lionel Messi piensa desde hace mucho que el dinero no lo amarrá a ningún equipo -incluido el FC Barcelona- y que siempre buscará un proyecto deportivo que lo tiente. De esta forma, es oportuno presentar a los clubes que le podrían ofrecer ser su nuevo hogar: Manchester City, PSG e Inter de Milán.

El ciudadano Leo

Imaginemos. Con Ederson multiplicando sus manos en el arco, Otamendi mordiendo en la defensa, De Bruyne cuidándole las espaldas en la volante, tirando paredes con Sterling y celebrando sus goles con el 'Kun' Agüero. A todo esta promesa, hay que ponerle la cereza de tener a Pep Guardiola en el banco.

En las últimas horas, el celular de Txiki Begiristain no habrá dejado de sonar. No solo por la prensa deportiva que quiere consultarle si ya se están moviendo para fichar a Lionel Messi, sino por la cantidad de mensajes que habrá intercambiado con Guardiola. Begiristain es el director de Fútbol del Manchester City desde el 2012, y es responsable directo de los últimos éxitos del club, pero sobre todo de haber convencido a Pep de tomar el buzo de los ‘Citizens’.

Lionel Messi y Pep Guardiola coincidieron en el Barcelona entre 2008 y 2012. (Foto: AFP)

Si Txiki pudo con Pep, no será descabellado que intentará fichar a Lionel Messi. Para tamaño operativo, tendrá que hacer ajustes, vender y mover jugadores y así no faltar al ‘Fair Play’ financiero de la UEFA, una crisis de la que salieron la temporada pasada y en la que estuvieron cerca de ser castigados con no participar en la Champions League. Con el alta necesaria, la nueva obsesión será contratar a la ‘Pulga’.

Será necesario, entonces, que la billetera de Abu Dhabi United Group for Development and Investment esté lista por si se entrampa la salida unilateral de Messi en el FC Barcelona. El presidente del club, el emiratí Khaldoon Mubarak, se mantiene en perfil bajo y toda la operación quedará entre el convencimiento de Begiristain y la promesa de volver a ser dirigido por Guardiola.

El Manchester City es uno de los pocos clubes que superan los mil millones de euros de valor de mercado, según Transfermarkt, y este es su top 5 de jugadores más valiosos.

Raheem Sterling, 25 años, 128 millones de euros

Kevin De Bruyne, 29 años, 120 millones de euros

Bernardo Silva, 26 años, 80 millones de euros

Rodri, 24 años, 64 millones de euros

Aymeric Laporte, 26 años, 60 millones de euros

PSG: un millón de amigos

Neymar en cualquier momento podría mandarle este mensaje a Lionel Messi: Leo, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. El plural no solo incluye al crack brasileño, sino que en combo trae Ángel Di María y Leandro Paredes. Otro argentino en el equipo es Mauro Icardi, pero no se sabe si se quedará en el equipo la siguiente temporada.

Neymar junto a Messi y Suárez conformaron la temible 'MSN', trío que consiguió el triplete (Liga, Copa y Champions League) en la temporada 2014-2015. (Foto: Agencias)

Cerca a sus amigos, Leo no solo se sentirá protegido, respaldado y apoyado, sino que encontrará eco en la razón principal de su partida del FC Barcelona: un proyecto ganador. Ante los ojos del mundo, el PSG es la mayor inversión deportiva de Oryx Qatar Sports Investments, liderado por Nasser Al-Khelaifi.

Si se trata de comprar para equipar, el dueño del París Saint-Germain no ha temido desembolsar 220 millones de euros por Neymar y otros 180 millones por Kylian Mbappé. Aunque 700 millones sigue siendo una cifra mucho mayor, el poder adquisitivo del club francés tiene detrás a un equipo que acaba de ser finalista de la Champions League, y al cual Messi podría llegar a sumarle su experiencia y liderazgo.

Con un valor de mercado de 793.45 millones de euros, este es el top 5 de jugadores con más costosos en el PSG, según Transfermarkt.

Kylian Mbappe, 21 años, 180 millones de euros

Neymar, 28 años, 128 millones de euros

Mauro Icardi, 27 años, 60 millones de euros

Marco Verratti, 27 años, 60 millones de euros

Marquinhos, 26 años, 52 millones de euros

Un amor en el tiempo

Si con el City lo une un cariño especial con Guardiola y con el PSG lo acercan Neymar y sus amigos, el interés por el Inter de Milán radica en más de quince años intentando contratar a Lionel Messi. En setiembre del 2005, Massimo Moratti, presidente de los ‘neroazurras’ movió los cimientos del Camp Nou con una oferta tentadora para Jorge Messi, papá de Leo.

La ‘Pulga’ había sido campeón del Mundial Sub 20 con Argentina y tenía fresca la firma de una renovación con los blaugranas. Sin embargo, el nivel superlativo en el verano europeo del 2005 hizo que Juventus preguntara por él y que Inter de Milán ponga una oferta sobre la mesa del presidente del Barza, Joan Laporta.

Ferrán Soriano y Txiki Begiristain, hombres fuertes en la directiva, movieron cielo, mar y tierra para que la oferta del Inter de Milán no llegara a concretarse. La mayor dificultad, en ese momento, era la poca participación que le prometía el FC Barcelona de Frank Rijkaard, ya que Messi no tenía el pasaporte español para jugar como futbolista comunitario. Entonces, la Serie A le quiso abrir sus puertas agilizando los trámites.

En aquella fecha, la directiva catalana ya habló de una cifra escandalosa para la época: 300 millones de euros si quieren llevarse a Messi. El Inter intentaba judiciliazar la cláusula de salida por tratarse de un monto desmedido. Finalmente, la intervención de Laporta, Soriano y Begiristain convenció a Jorge Messi.

En las siguientes semanas se firmó una nueva renovación con una cantidad suficiente para que Messi y su familia dejen un departamento en la calle Carles III en el centro de Barcelona y se muden a una casa residencial de Castelldefels, con jardín y espacio suficiente para vivir tranquilos. Su nuevo hogar, además, quedaba a 50 metros de la casa de Ronaldinho, su mentor. Toda esta historia está reseñada en la biografía escrita por el periodista catalán Guillem Balagué.

En la actualidad, las acciones del Inter de Milán se reparten entre el 70% manejado por Suning Holdings y el otro 30% que le pertenece a Erick Thohir, un empresario indonesio. El actual presidente es el inversionista chino Steven Zhang, de 28 años de edad, y quien ha liderado, junto a Javier Zanetti como vicepresidente, al Inter hacia la final de la Europa League, la cual perdieron contra el Sevilla.

Es decir, si se trata de romper la alcancía, el cuadro neroazurro está dispuesto a pagar. Además, con Antonio Conte en el banco y jugadores de la talla de Romelu Lukaku, Alexi Sánchez, Diego Godín y Lautaro Martínez, el proyecto deportivo invita a analizar todas las propuestas que lleguen desde la Serie A.

Romelu Lukaku, 27 años, 85 millones de euros

Lautaro Martínez, 23 años, 70 millones de euros

Christian Eriksen, 28 años, 60 millones de euros

Stefan de Vrij, 28 años, 60 millones de euros

Marcelo Brozovic, 27 años, 50 millones de euros

