“Creo que ya está”. Lionel Messi bien puede repetir la frase que dijo hace cinco años. Hoy sí ya está. El crack argentino se coronó campeón de la Copa América 2021 luego de la victoria de Argentina xx sobre Brasil en el mismo Maracaná.

Lionel Messi cargaba con esa pesada mochila de no haber ganado títulos con la selección absoluta desde su debut, en el 2005. Cinco finales que terminaron en decepción hasta ahora. Hasta ahora que tuvo que volver a pisar Río de Janeiro para decirle a Brasil que “ya está”.

No es un jugador que se da por vencido, pero tan pesada es esa mochila que lleva con la albiceleste que en el 2016 lo llevó a abandonar esos colores. “Ya está, lo intenté mucho, es increíble pero no se da. Se terminó para mí la selección”, dijo tras perder la final de la Copa América Centenario. Ya había caído en la Copa América 2007, en Brasil 2014 y la Copa América 2015. “Ya lo intenté mucho. Me duele más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina, pero es así”, dijo.

Pero lo siguió intentando. Fue a Rusia 2018, pero cayó ante el poderío de Francia en octavos de final. No se amilanó y siguió recibiendo saludos de cumpleaños de sus compañeros en un cuarto de hotel o de su familia solo por videollamadas.

En una de las temporadas más bajas con el Barcelona -no por ello, mala-, Lionel siguió pensando en ese título que se le escapaba. Y pasó por décima vez en su carrera su cumpleaños concentrado con Argentina para conquistar ese sueño.

El pasado 24 de junio Messi fue despertado de improviso para saludarlo. Hierba de mate, vino y un perfume fueron sus regalos. Agüero, su compañero de cuarto, quería seguir durmiendo, pero el cumpleañero estaba feliz. Ya estaba acostumbrado a momentos como estos con sus compañeros.

Es más, su primera convocatoria para llegar a vestir la albiceleste se dio en el mes de su cumpleaños y su primer partido con la Sub 20, ese amistoso ante Paraguay que sirvió para ganarle la competencia a España por el crack. Ese duelo fue un 29 de junio, quizás Messi también pasó su cumpleaños entrenando con sus primeros compañeros.

Un año después, celebró su cumpleaños 18 en Países Bajos y el festejo mayor fue con su primer título. Tras ello ganó los Juegos Olímpicos de Beijing -en agosto del 2008- y no tuvo más éxitos en ocho torneos de mayores, hasta ahora, hasta hoy. Muchos cumpleaños con sus compañeros, primer título con ellos.

Cumpleaños Ciudad País Evento Puesto 18 Enschede Países Bajos Mundial Sub 20 2005 Campeón 19 Leipzig Alemania Mundial 2006 Cuartos de final 20 Maracaibo Venezuela Copa América 2007 Final 23 Pretoria Sudáfrica Mundial 2010 Cuartos 27 Porto Alegre Brasil Mundial 2014 Final 28 La Serena Chile Copa América 2015 Final 29 Nueva Jersey Estados Unidos Copa América 2016 Final 31 Bronnitsy Rusia Mundial 2018 Octavos 32 Río de Janeiro Brasil Copa América 2019 Semifinales 34 Buenos Aires Argentina Copa América 2021 Campeón





