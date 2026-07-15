Por Joao Muñoz Tineo

Argentina está en una nueva final de la Copa del Mundo. Luego de vencer 2-1 a Inglaterra con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, la selección albiceleste jugará su segunda final del Mundial consecutiva y va por el bicampeonato. Tras el pitazo final, Lionel Messi se arrodilló y con los ojos humedecidos, celebró la clasificación a la final de la Copa del Mundo 2026. Mira la celebración aquí.

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