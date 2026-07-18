Por Marco Quilca León

Hay historias que hoy parecen imposibles de imaginar. Antes de los videos en alta definición, las plataformas digitales y el análisis de datos, un simple cassette VHS recorrió miles de kilómetros para mostrarle a la Asociación del Fútbol Argentino que en las divisiones menores del Barcelona crecía un chico distinto. Claudio Vivas fue uno de los primeros en advertirlo. Más de dos décadas después, mientras Lionel Messi sigue deslumbrando en el Mundial 2026, el entrenador argentino con pasado en el fútbol peruano (Sporting Cristal en 2013 y Cusco FC en 2021) recuerda cómo nació aquel primer contacto con el capitán de la Albiceleste, destaca el profesionalismo que lo mantiene vigente a los 39 años y asegura, sin espacio para el debate: “Es el mejor jugador del mundo, está un paso adelante del resto. No habrá otro como él en mucho tiempo”.

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