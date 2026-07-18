—¿Le sorprende que Messi, con 39 años, continúe dominando el fútbol?

No me sorprende su presente porque siempre fue un deportista de élite que se cuida muy bien, tiene un buen asesoramiento nutricional y psicológico. Siempre ha estado muy bien rodeado por su familia y mantuvo un cuidado personal que ha extendido su vida útil, por eso lo vemos en plenitud.

Claudio Vivas fue ayudante de campo de Marcelo Bielsa durante varios años.

—¿Recuerda ese episodio del VHS con el que en la selección argentina conocen a Messi?

A Leo lo conozco de chiquito. Lo que hice fue que, cuando él estaba en las juveniles del Barcelona, arrimar material para que la gente de la selección juvenil lo convocara. Le acerqué material a (Hugo) Tocalli para que puedan convocarlo para la Sub 17 que jugaba el Mundial en Finlandia, pero decidiron postergarlo. Hubo un trabajo muy profundo de Omar Souto en la búsqueda de contactos. Estamos hablando de 2002 o 2003, es decir no existía la tecnología de ahora.

—¿Cómo era el primer Messi que vio? ¿Cuál fue su primera impresión?

Siempre fue un gambeteador, un chico muy rápido, hábil, de patitas cortas que basaba todo su juego en la velocidad y el dominio del balón buscando el arco rival. Hoy se convirtió en un jugador diferente, uno de equipo, inteligente, que no solo inicia el ataque sino que también lo finaliza. Es un segunda punta con llegada al gol.

—¿Hubo temor de que Messi juegue por España?

De mi parte no porque conocía muy bien a su familia. Jorge, su papá, siempre acompañó a sus hijos. Recibí el material de un argentino, Horacio Gaggioli, que trabajaba en Barcelona, y tuve la tranquilidad de que, si llegaba a Omar Souto y al presidente (Julio) Grondona, se encargarían de que jugara para Argentina. Así fue: armaron un partido Sub 20 en 2004 y Messi pudo jugar siempre para nuestra selección.

Néstor Pekerman fue uno de los artífices del debut de Lionel Messi en la selección argentina. (Foto: AFP)

—Se habla mucho de que nació con talento, pero poco de su profesionalismo a la hora de entrenar. ¿Cómo era en ese aspecto?

Messi es un jugador que siempre se cuidó, pero también uno que no necesita correr mucho. Corre en lugares donde hace daño y lo hace en el momento y lugar justo. Esa inteligencia, la experiencia y madurez adquirida lo ayudan a determinar ese esfuerzo, a diferencia de otros que tienen que correr más. Además, hoy en día los clubes de élite tienen toda el área de recuperación, kinesiología y prevención de lesiones al alcance. Pero tiene que ver mucho la alimentación y disciplina que siempre tuvo. Su carrera es un ejemplo de esfuerzo, perseverancia y constancia. Lo que hay que destacar es la permanencia que tuvo en la elite por más de 22 años.

—Messi ha sido el futbolista que menos kilómetros recorrió (8.1 km por cada 90 minutos)…

Sí, es que es la madurez que ha adquirido para jugar al fútbol, virtud que pocos futbolistas tienen. Aunque los rivales intenten descifrarlo, la magia, la velocidad y la potencia las tiene intactas. Resuelve en un instante porque trabaja mucho la toma de decisiones y la neurociencia, algo fundamental de desarrollar desde los 13 o 14 años.

—¿Lionel Messi es el mejor jugador de este mundial?

Sí, es el mejor jugador del mundo. Hasta ahora viene demostrando que está a la altura de cualquiera y me parece que está un paso arriba del resto.

Argentina's forward #10 Lionel Messi is lifted by teammates as they celebrate after winning the 2026 World Cup round of 16 football match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium in Atlanta on July 7, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP) / THOMAS COEX

—Será un escenario que ocurrirá dentro de muy poco: la vida después de Messi. ¿Cuánto tiempo pasará para que aparezca un nuevo Lionel?

No hay una cantidad de años exacta, pero la realidad es que no hay otro Messi. Argentina sigue sacando muy buenos jugadores y el entrenador ha sido inteligente al llevar ocho jugadores jóvenes para el cambio generacional. Pero por el momento, otro Messi no va a haber por mucho tiempo; son jugadores que nacen y se hacen. Habrá que pensar en armar un equipo que funcione sin un Messi dentro del once ideal.

—Otro Lionel que conoce muy es Scaloni, el técnico que cumplió 100 partidos al mando de la selección argentina. ¿Es el mejor entrenador que pasó por la historia de su selección?

No me quiero instalar en etiquetas porque en Argentina se dividió en bilardismo o menotismo. Creo que Scaloni ha sido un técnico muy inteligente que supo llevar a este grupo. Reorganizó nuestro fútbol tras la crisis de 2016 y tomó decisiones con personalidad, trayendo jugadores que no estaban en el radar.

—Esa personalidad para reorganizar una selección tan pesada... ¿siempre fue un hombre de personalidad marcada?

Su liderazgo ya se veía de chico; era pícaro con sus compañeros. Es fundamental respetar los procesos largos y la inversión en formativas.

—¿Cuál cree que es el secreto detrás de su éxito?

Tomó decisiones importantes, como el cambio generacional después de Rusia 2018. Entendió que al mejor jugador del mundo había que darle un funcionamiento de equipo y rodearlo bien. Además, armó un cuerpo técnico con sentido de pertenencia, donde la mayoría fueron jugadores de selección y conocen todas las facetas del juego.

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