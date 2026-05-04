Por Marco Quilca León

Hay archivos que esperan su momento. No porque sean olvidados, sino porque el tiempo aún no les da su verdadera dimensión. Así ocurrió con una entrevista publicada el 11 de octubre de 2005 en La Nación, en la que un joven Lionel Messi, de apenas 18 años, con cabello largo y sandalias, hablaba sin filtros sobre sus primeros pasos con la selección argentina. El registro volvió a circular en estos días, rescatado por un usuario de X (@hernanpanessi), y adquirió otro significado: el de una historia que ya conoce su desenlace: hoy Messi, con 38 cumpleaños celebrados, espera por su último Mundial, uno en el que se lucirá como campeón después de consagrarse en Qatar 2022.

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