Por Marco Quilca León

Hay estadísticas que explican el fútbol. Otras simplemente lo acompañan. Y en Argentina, donde la fe suele mezclarse con la pelota cada vez que aparece un Mundial, las coincidencias también juegan su partido. Desde que Lionel Scaloni convirtió a la selección en campeona del mundo en Qatar 2022, el “Elijo creer” dejó de ser un simple lema para transformarse en una manera de vivir cada desafío. Ahora, con Lionel Messi liderando la defensa del título y un exigente cruce ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, dos curiosos antecedentes volvieron a encender la ilusión de un país que sueña con el bicampeonato.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.