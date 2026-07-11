Hay estadísticas que explican el fútbol. Otras simplemente lo acompañan. Y en Argentina, donde la fe suele mezclarse con la pelota cada vez que aparece un Mundial, las coincidencias también juegan su partido. Desde que Lionel Scaloni convirtió a la selección en campeona del mundo en Qatar 2022, el “Elijo creer” dejó de ser un simple lema para transformarse en una manera de vivir cada desafío. Ahora, con Lionel Messi liderando la defensa del título y un exigente cruce ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, dos curiosos antecedentes volvieron a encender la ilusión de un país que sueña con el bicampeonato.

La primera señal tiene como protagonista a la propia Argentina. A lo largo de la historia de los Mundiales, apenas tres selecciones que llegaron como vigentes campeonas del mundo lograron repetir exactamente el mismo marcador en dos partidos consecutivos de la fase eliminatoria. La Albiceleste acaba de sumarse a esa exclusiva lista.

¡ESTE SÍ LO GRITÓ CON TODO!



🇦🇷 El festejo de Lionel Scaloni tras el gol de Lionel Messi para el empate de Argentina contra Egipto.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/MJuX6cEfAo — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

El equipo de Scaloni derrotó por 3-2 a Cabo Verde en octavos de final y luego volvió a imponerse por idéntico resultado frente a Egipto para instalarse entre los ocho mejores del torneo. Más allá de tratarse de una coincidencia estadística, el antecedente tiene un detalle que inevitablemente despierta expectativas.

Antes de Argentina, solo lo habían conseguido dos selecciones. La primera fue Italia en Francia 1938. Tras conquistar el título en 1934, los italianos vencieron 2-1 a Noruega en octavos y semanas después repitieron el mismo 2-1 frente a Brasil en semifinales. El desenlace es conocido: terminaron levantando la Copa y celebrando el bicampeonato.

La otra historia pertenece al Brasil de Pelé, Garrincha y Amarildo. En Chile 1962, la Canarinha defendía el título obtenido cuatro años antes en Suecia y venció 3-1 a Inglaterra en cuartos de final. Días más tarde, en la final ante Checoslovaquia, el marcador volvió a ser exactamente el mismo: otro 3-1 y una nueva consagración.

1 Italia 1938 2-1 vs. Noruega (Octavos de final) 2-1 vs. Brasil (Semifinal)

-Se proclamó bicampeón 2 Brasil 1958 3-1 vs. Inglaterra (Cuartos de final) 3-1 vs. Checoslovaquia (Final)

-Se proclamó bicampeón

Ahora la Argentina de Messi completa ese selecto registro. Dos campeones defensores que repitieron marcador en rondas decisivas terminaron siendo bicampeones. La Albiceleste espera que la historia conserve la misma lógica.

La segunda coincidencia involucra a Francia y Marruecos, dos selecciones que se reencontraron en los cuartos de final de esta Copa del Mundo. El resultado fue un 2-0 para los franceses. Exactamente el mismo marcador que había registrado su único enfrentamiento previo en los Mundiales, durante las semifinales de Qatar 2022.

Aquella victoria francesa terminó convirtiéndose, indirectamente, en un paso clave hacia la tercera estrella argentina. Cuatro días después de ese partido, Messi levantó la Copa del Mundo tras vencer a Francia en una de las finales más memorables de todos los tiempos.

En 2026 la historia volvió a repetirse casi como un espejo: Francia eliminó otra vez a Marruecos por 2-0 y avanzó de ronda. Para los creyentes de las casualidades futboleras, el paralelismo vuelve a quedar servido. Si el recorrido sigue el mismo libreto, Argentina debería volver a terminar el torneo con el trofeo entre las manos.

Las impactantes marcas que Argentina rompió en el Mundial 2026

Por supuesto, ninguna estadística gana partidos. Mucho menos en una Copa del Mundo donde cada error cuesta una eliminación. Suiza representa un rival disciplinado, intenso y con suficiente experiencia para complicar a cualquier potencia. La selección de Murat Yakin ya ha demostrado en los últimos años que puede competir de igual a igual frente a las grandes selecciones europeas y sudamericanas.

Sin embargo, esta Argentina también llega respaldada por una serie de marcas que ya la colocan en un lugar privilegiado dentro de la historia mundialista. El equipo de Scaloni alcanzó una nueva clasificación entre los ocho mejores, Messi continúa ampliando sus récords como el futbolista con más presencias en la historia de los Mundiales y la Albiceleste sigue consolidándose como una de las selecciones más exitosas del siglo XXI. Además, el combinado argentino ya rompió varias marcas durante este torneo y aún podría alcanzar nuevos registros históricos si logra revalidar el título conquistado en Qatar.

Argentina's forward #10 Lionel Messi is lifted by teammates as they celebrate after winning the 2026 World Cup round of 16 football match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium in Atlanta on July 7, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP) / THOMAS COEX

En el fondo, el fútbol siempre oscila entre la razón y la superstición. Los entrenadores preparan los partidos con videos, datos y pizarras; los hinchas lo hacen con cábalas, recuerdos y coincidencias. Ninguno garantiza el resultado, pero ambos forman parte de la esencia de este deporte.

Este sábado, cuando Messi vuelva a caminar hacia el círculo central para enfrentar a Suiza, las estadísticas quedarán archivadas durante noventa minutos. Después hablará la pelota. Pero mientras el partido no comience, en Argentina hay millones que siguen encontrando motivos para creer que la historia todavía puede repetirse.

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