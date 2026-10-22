Lionel Messi llegó a Oviedo este jueves por la mañana en un jet privado. El astro argentino viajó a la capital asturiana junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, con el único objetivo de recibir el prestigioso Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Su llegada al emblemático Hotel de la Reconquista desató la locura total entre cientos de aficionados que se congregaron para recibirlo entre aplausos, gritos y música de gaitas.

En la previa a la gran gala del viernes en el Teatro Campoamor, Messi dejó algunas declaraciones sobre la excelencia, su familia y el camino recorrido:

“Para ser honesto, estoy muy feliz. De hecho, mi padre estaba muy ilusionado con este premio. Sabíamos que sería difícil estar por los partidos que tenía, pero él insistió mucho para que viniéramos aquí estos días y recibiera el premio”, comentó Lionel.

“Este premio va más allá de lo que una persona hace dentro del campo, o de lo que he hecho durante toda mi carrera profesional. La verdad que él estaba muy feliz con este reconocimiento, así que seguramente que también lo está disfrutando”, aseveró.

Posteriormente, respondió a la pregunta de cómo le gustaría ser recordado por los hinchas: “¿Cómo me gustaría que la gente me recuerde? Como un gran deportista que siempre luchó por sus metas y sueños".

“A veces logré alcanzar lo que quería, y a veces no, pero nunca dejé de intentar ganar todo lo que tenía adelante”, finalizó.