Por Redacción EC

Lionel Messi llegó a Oviedo este jueves por la mañana en un jet privado. El astro argentino viajó a la capital asturiana junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, con el único objetivo de recibir el prestigioso Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Su llegada al emblemático Hotel de la Reconquista desató la locura total entre cientos de aficionados que se congregaron para recibirlo entre aplausos, gritos y música de gaitas.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.