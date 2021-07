Lionel Messi fue el hombre más feliz del mundo hace siete días. El ‘10′ consiguió su primer título con la Selección Argentina en el Maracaná de Río de Janeiro luego de vencer a Brasil por 1-0 y levantar la Copa América 2021. Con esto, ‘Leo’, pudo culminar con la mala racha de 28 años de la Albiceleste sin levantar un trofeo. Tras el logro, más de un futbolista compartió fotografías en Instagram, pero la que se convirtió en viral, fue la del futbolista del FC Barcelona.

El atacante azulgrana publicó en su red social, una imagen suya con el trofeo de la competición continental. Hasta el día de hoy, la foto posee más 20 mil likes, logrando que el astro argentino sea dueño de la publicación de un deportista con más ‘likes’.

“Qué hermosa locura!!! Esto es increíble, gracias Dios!!! SOMOS CAMPEONES LA CONCHA DE SU MADRE!!!!!! Vamossss carajooooo!”, escribió Messi en aquella oportunidad.

Show Player

Hace algunos días, el dueño del récord era Cristiano Ronaldo, quien publicó una imagen junto a Diego Armando Maradona horas después de la muerte del astro. El ‘post’ del portugués con el histórico número ’10′ posee 19.850.036, teniendo que conformarse con el segundo lugar.

Tras coronarse en la Copa América, Lionel Messi se encuentra en Miami disfrutando de unas merecidas vacaciones. Luego del descanso, tendrá que volar a Barcelona para definir cuál será su futuro en el club. Los rumores indican que habría aceptado renovar por los próximos cinco años con una reducción de sueldo del 50%.

Lionel Messi y su fotografía con la Copa América rompe un récord en Instagram. (Foto: Instagram)

El ‘Dibu’ revela cómo es convivir con Messi

Emiliano Martínez, además de elogiar a Lionel Messi, confesó al diario ‘Olé’ que jugar al lado de Messi lo ayudó a elevar su nivel, haciendo alusión al popular ánime Dragon Ball. El crack argentino no dudó en ponerse en los zapatos de Vegeta.

“Vos querés jugar con el mejor del mundo y verlo jugar de atrás me generaba una seguridad, y me hizo una mejor versión. Ojalá hubiera jugado todos los partidos en una liga con él y sería mucho mejor arquero. ¿Viste cuando ves Dragon Ball Z cuando sos chico? Yo soy Vegeta y cuando jugué con Messi me hice Súper Saiyajin”, apuntó Martínez.

El ‘Dibu’ Martínez también confesó qué fue lo que más lo sorprendió de Lionel Messi. Con toda sinceridad, el portero argentino calificó al seis veces Balón de Oro como un “pibe normal”. Asimismo, destacó la influencia positiva del rosarino en el vestuario.