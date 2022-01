Conforme a los criterios de Saber más

En el año del Mundial se espera mucho de Lionel Messi. Y la primera noticia que se supo del argentino del PSG es que dio positivo por COVID-19, por lo que se encuentra aislado junto a su familia en su casa, en Rosario.

Ayer, el astro debió regresar a París para unirse a su equipo –el sábado hicieron lo propio Di María y Paredes–, pero no hubo rastros de él, hasta que el cuadro francés comunicó que se encontraba cumpliendo los protocolos tras dar positivo.

Según el diario “Olé” de Argentina, en estos días ya Leo se siente bien luego de que los dos primeros días “le pegara duro” el contagio. No existen noticias de cómo y dónde pudo haberse contagiado, pero muchos señalan la fiesta de cumpleaños de su sobrino, luego de Navidad, donde tuvo contacto con muchos invitados sin el uso de mascarillas y sin respeto a la distancia social.

Las fiestas no están prohibidas en la provincia de Santa Fe, pero sí limitadas a 500 personas y recién desde el sábado pasado es obligatorio tener el pase sanitario, documento que acredita que se tiene como mínimo puestas dos vacunas contra el coronavirus.

El jugador no pudo evitar el contacto con todos los invitados a su fiesta de Navidad, pese a las advertencias sobre la variante ómicron ya había llegado a Argentina.

La parte médica

Se espera que Messi se recupere para que pueda viajar a París. “Esto ya sería desde hace unos días, después de Navidad”, nos dice Mariano Bereznicki, de “La Capital” de Rosario. “No en vano no subió más fotos”, nos comenta.

Tras las fotos de la fiesta, que se hicieron públicas el 27 de diciembre, Leo no tuvo más ‘apariciones públicas’, salvo un post sobre su resumen del 2021. “Está sujeto a los protocolos de sanidad”, explica el PSG en su comunicado. “ Ahora está más recuperado, ya sin dolencias (que no fueron de gravedad) y cursando los últimos días ”, relata “Olé”.

Su condición de deportista lo ha ayudado a llevar de la mejor forma este contagio, pero a esto se suma el proceso de vacunación del que fue parte. “No necesariamente, pero probablemente sea porque la mayoría de deportistas son jóvenes y no tienen muchos factores de riesgo. En general, los pacientes jóvenes lo pasan más tranquilo”, nos dice el doctor Eduardo Matos, infectólogo del Hospital Arzobispo Loayza, sin embargo, sí destaca que el ser deportista lo ayuda a reaccionar mejor por diversos factores.

“Practicar deporte es factor protector para la enfermedad severa. Las personas jóvenes como los deportistas usualmente presentan formas leves o asintomáticas ”, nos dice también Fernando Mejía, infectólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Para el médico y docente universitario Eduardo Matos, hay una ventaja de los deportistas por encima del común. “También es por la falta de comorbilidades. La mayoría tienen controles periodicos totales, de corazón, pulmonares, hematologicos, por eso cuando se detecta un problema son rápidamente solucionados. Los que están en actividad son totalmente sanos, sin ningún factor de riesgo conocido”, nos dice.

En efecto, cada pretemporada, los deportistas pasan exámenes médicos para iniciar los entrenamientos con sus clubes. Si bien, hay casos que no se logran detectar, como el problema cardiaco del Kún Agüero, todos tienen que estar 100% apto para la práctica deportiva. Esto también ayuda a que, cuando los futbolsitas superen el contagio, se pueda detectar secuelas que les haya dejado la enfermedad. “Es probable que muchas personas queden con miocarditis, pero a un deportista se les hace exámenes y si quedan con secuelas, se le pueda encontrar”, nos comenta el doctor Matos.

Sin embargo, a Messi también lo ayuda en este proceso de recuperación que haya recibido ya tres dosis de vacunas, como informa el diario “Olé”. “La vacuna ha cambiado todo, pero como cualquier persona igual requiere aislamiento y seguimiento habitual”, agrega Mejía, quien toma el caso de Leo como un claro ejemplo de que las vacunas ayudan a sobrellevar la enfermedad. “ Allí la importancia de la vacunación. Disminuye el tiempo de contagio, disminuye los síntomas y permite una reincorporación laboral más temprana ”, sentencia.

“Las vacunas hacen que estén más protegidos. Hay jugadores, como en la NBA, que no han querido vacunarse y están en entredicho, porque dan positivo y pueden contagiar a su entorno. Hoy no es bien visto que no se vacunen y asi tienen una mejor predisposición para hacer frente al contagio”, agrega el doctor Matos.

Así, se espera que Messi supere la enfermedad en la brevedad. Es probable que se haya contagiado entre el 26 y 28 de diciembre, por lo que ya tiene más de cinco días de contagio y según la prensa argentina, está llevando bien la enfermedad.

