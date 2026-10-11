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Resumen

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El astro argentino protagonizó una campaña publicitaria de Adidas en la que destacó a diez jóvenes talentos.
El astro argentino protagonizó una campaña publicitaria de Adidas en la que destacó a diez jóvenes talentos.
Por Marco Quilca León

Lionel Messi comenzó a mirar el futuro del fútbol mundial desde otro lugar. Después de una carrera en la que se convirtió en referente para varias generaciones, el capitán argentino protagonizó una campaña de adidas en la que destacó a diez jóvenes talentos llamados a ganar protagonismo en los próximos años. Entre los elegidos aparecen el argentino Tomás Aranda, mediocampista de Boca Juniors, y el mexicano Gilberto Mora, una de las grandes promesas del fútbol de su país. La iniciativa fue presentada bajo el lema “Diez capítulos que reescriben el futuro del juego”.

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