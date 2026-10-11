Lionel Messi comenzó a mirar el futuro del fútbol mundial desde otro lugar. Después de una carrera en la que se convirtió en referente para varias generaciones, el capitán argentino protagonizó una campaña de adidas en la que destacó a diez jóvenes talentos llamados a ganar protagonismo en los próximos años. Entre los elegidos aparecen el argentino Tomás Aranda, mediocampista de Boca Juniors, y el mexicano Gilberto Mora, una de las grandes promesas del fútbol de su país. La iniciativa fue presentada bajo el lema “Diez capítulos que reescriben el futuro del juego”.

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La presencia de Aranda llamó especialmente la atención en Argentina. El volante ofensivo, nacido en 2007, es uno de los juveniles con proyección de Boca y destaca por su habilidad en el uno contra uno, su visión para generar juego y su capacidad para rematar desde media distancia. Messi tuvo la oportunidad de conocerlo durante los entrenamientos de la selección argentina, cuando Lionel Scaloni lo convocó para la gira de amistosos previa al Mundial 2026. Actualmente, el futbolista se recupera de una fractura del peroné derecho.

Otro nombre que sobresale es el de Gilberto Mora. El mediocampista mexicano de Tijuana se ha convertido en una de las apariciones más destacadas de su país y ya tuvo participación en el Mundial 2026. Su precocidad y capacidad para competir en el máximo nivel lo colocaron en una lista que también incluye a Can Uzun, mediapunta turco del Eintracht Frankfurt; Max Dowman, joven talento inglés del Arsenal; Zavier Gozo, futbolista estadounidense del Real Salt Lake; Jesús Rodríguez, extremo español del Como; y Kees Smit, mediocampista neerlandés del AZ Alkmaar.

🌟 Lionel Messi escribió los nombres de las PRÓXIMAS ESTRELLAS del fútbol para un spot de adidas. 🇦🇷 Tomás Aranda. 🇹🇷 Can Uzun. 🇲🇽 Gilberto Mora. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Max Dowman. 🇺🇸 Zavier Gozo. 🇪🇸 Jesús Rodríguez. 🇳🇱 Kees Smit. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chloe Sarwie. 🇧🇷 Giovanna Waksman. 🇩🇪 Lotta Wrede. “Diez capítulos que reescriben el FUTURO DEL JUEGO”, ufff. 🚬 https://t.co/aiw9cn1MLO — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 11, 2026

La selección de Messi también reservó tres lugares para el fútbol femenino. La inglesa Chloe Sarwie, vinculada al Chelsea; la brasileña Giovanna Waksman, del OL Lyonnes francés; y la alemana Lotta Wrede, del Hamburger SV, completan la nómina. De esta manera, la campaña no se limita a las promesas masculinas, sino que incorpora a jóvenes futbolistas que buscan consolidarse en sus respectivos equipos y selecciones. La diversidad de nacionalidades y posiciones refleja el alcance internacional de una iniciativa que pretende poner el foco en la próxima generación del deporte.

La lista completa de las diez promesas elegidas en la campaña Messi +10 es la siguiente:

Tomás Aranda (Argentina): Boca Juniors.

Can Uzun (Turquía): Eintracht Frankfurt.

Gilberto Mora (México): Tijuana.

Max Dowman (Inglaterra): Arsenal.

Zavier Gozo (Estados Unidos): Real Salt Lake.

Jesús Rodríguez (España): Como.

Kees Smit (Países Bajos): AZ Alkmaar.

Chloe Sarwie (Inglaterra): Chelsea.

Giovanna Waksman (Brasil): OL Lyonnes.

Lotta Wrede (Alemania): Hamburger SV.

Para Messi, cuya trayectoria ya inspira a millones de aficionados, la campaña representa una oportunidad de poner en primer plano a quienes aspiran a construir su propia historia. La elección de Aranda también supone una vitrina internacional para el juvenil de Boca, mientras que Mora refuerza la presencia del fútbol mexicano entre los talentos observados a escala global. Más que una lista de nombres, la iniciativa de adidas busca presentar a una generación que todavía tiene mucho camino por recorrer y que podría convertirse en protagonista del fútbol en los próximos años.

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