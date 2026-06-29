Por Fernanda Huapaya

Para la elección del once ideal de la fase de grupos del Mundial 2026, el criterio privilegia a quienes cambiaron partidos, sostuvieron clasificaciones o fueron el eje competitivo de sus equipos por encima de quienes simplemente acumularon buenas estadísticas. Por eso conviven figuras consagradas con nombres que simbolizan algunas de las grandes historias del torneo.

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