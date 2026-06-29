Para la elección del once ideal de la fase de grupos del Mundial 2026, el criterio privilegia a quienes cambiaron partidos, sostuvieron clasificaciones o fueron el eje competitivo de sus equipos por encima de quienes simplemente acumularon buenas estadísticas. Por eso conviven figuras consagradas con nombres que simbolizan algunas de las grandes historias del torneo.

En ataque, la elección resulta difícil de discutir. Kylian Mbappé volvió a confirmar que es el futbolista más determinante. A su lado aparece Erling Haaland, cuyo poder de definición fue decisivo para que Noruega firmara una histórica clasificación, mientras que Lionel Messi volvió a demostrar que incluso dosificando esfuerzos sigue siendo un genio. Ante la duda por sus 39 años respondió con 6 goles en 3 partidos. Vinícius Júnior y Ousmane Dembélé completan una línea ofensiva marcada por el desequilibrio permanente, la capacidad para romper defensas y una incidencia directa en los goles de Brasil y Francia.

—Vueltas y sorpresas—

El mediocampo reconoce a dos futbolistas con perfiles diferentes, pero igualmente determinantes. Bellingham fue el líder competitivo de Inglaterra, aportando llegada, personalidad y presencia en los momentos de máxima exigencia. A su lado, James Rodríguez protagonizó una de las grandes historias del Mundial: volvió a convertirse en el cerebro de Colombia 12 años después de su épico Brasil 2014, liderando a su selección con asistencias, conducción y una influencia que lo ubica nuevamente entre los mejores futbolistas del torneo.

La defensa también combina jerarquía y mérito. Nuno Mendes fue probablemente el lateral izquierdo más completo de la fase de grupos por su equilibrio entre defensa y ataque, mientras que Daniel Muñoz convirtió su despliegue por la banda derecha en una de las principales armas ofensivas de Colombia. En el centro de la zaga, Dayot Upamecano transmitió seguridad, imponiéndose en los duelos individuales y liderando una defensa francesa que concedió muy pocas ocasiones de gol.

e

El once ideal de Deporte Total de la fase de grupos del Mundial 2026.

Bajo los tres palos, Vozinha representa la gran excepción a la lógica de las potencias: sus intervenciones fueron fundamentales para que Cabo Verde protagonizara una de las mayores sorpresas del campeonato.

SOBRE EL AUTOR