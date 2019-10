Lionel Messi ha sorprendido al mundo entero al confesar que “no cambiaría nada” de su carrera por alzar el trofeo más importante a nivel de selecciones, el Mundial. Cabe recordar que el zurdo había dicho todo lo contrario previamente.

En una entrevista para la cadena argentina Torneos y Competencias (TyC), el '10' blaugrana aseguró que, a pesar de nunca dejar de intentar levantar ese trofeo que se le escapó en Brasil 2014, no cambiaría por ello todo lo que ha logrado con el Barcelona hasta el momento.

"Me hubiese encantado ser campeón del mundo, pero creo que no cambiaría nada de lo otro que tuve en mi carrera por serlo. Esto es lo que me tocó, lo que Dios me dio; por algo es ", dijo Messi al programa ‘Sin Cassette’ en un adelanto que publicó la agencia Telam.

Sin embargo, estas declaraciones distan mucho de algunas que dijo en 2009, justo antes del Mundial Sudáfrica 2010.

En aquella oportunidad, 'Lío' señaló: "Lo daría todo por ganar el Mundial, sería lo más grande para mí y para Argentina. Tuve la suerte de conseguir muchas cosas importantes a nivel de clubes, pero cambiaría todo eso por el Mundial"

Nunca lo imaginó

Asimismo, el astro argentino se dio tiempo para hablar de todo lo que ha logrado hasta el momento, de la selección argentina, de las finales perdidas, de sus hijos, de sus sueños, Newel’s Old Boys, el VAR y su retiro.

“Cuando empecé no soñaba todo lo que viví después. Fue mucho más grande de lo que podía llegar a imaginar”, señaló el mejor jugador del mundo y, para muchos, el mejor de la historia.