Lionel Messi confesó que extraña a Cristiano Ronaldo en LaLiga Santander

Lionel Messi sí extraña a Cristiano Ronaldo en LaLiga Santander de España. El delantero del Barcelona y de la selección Argentina estuvo en los estudios de Fox Sports donde habló de todo. Uno de esos temas fue la ausencia de CR7 en Real Madrid.

"Era lindo" respondió Lionel Messi cuando le preguntaron si extraña a Cristiano Ronaldo en Real Madrid. "Aparte hacía al Madrid más importante todavía. Más fuerte. Lo dije al inicio de temporada, que Madrid iba a sentir a Cristiano, como lo sentiría cualquier equipo en el que estuvisese y se fuera. Se enojaron, pero es la realidad", dijo.

"Un jugador como Cristiano lo extrañaría cualquier equipo, un jugador que te hace 50 goles por temporadas y que para ellos era clave, se le extraña. Lo extraña toda LaLiga", agregó.

La 'Pulga' confesó que "No nos conocemos" con Cristiano Ronaldo y que solo se han visto "en partidos, entrega de premios, pero siempre que nos cruzamos hay buena onda. No tenemos relación porque no nos cruzamos, pero cuando nos cruzamos, todo es 10 puntos".

Sobre la continua competencia que había en España entre ellos señaló que "Nos hizo bien a los dos porque continuamente queríamos superarnos. Era competencia. Y obviamente hizo más fuerte la competición en general con él estando en España", finalizó.