Lionel Messi confesó que mandaba videos para que lo llamen a la selección argentina [VIDEO]

Lionel Messi dijo este miércoles que cuando era juvenil mandaba videos suyos a la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, y que hizo "todo lo posible" para que lo convocaran por primera vez porque jugar con la Albiceleste era "su sueño". Esta información era conocida, pero nunca fue confirmada por el crack del Barcelona.

#MessiEnEF y sus inicios en la #SelecciónArgentina: "Continuamente mandábamos videos y cosas mías para que me conozcan acá y pueda tener la chance". pic.twitter.com/qsgqEmzRAh — TyC Sports (@TyCSports) 5 de junio de 2019

El delantero aseguró, en una entrevista con el canal TyC Sports, que en ningún momento analizó jugar para otro país, que uno de los mejores momentos de su carrera fue cuando ganó el Mundial Sub'20 de Holanda 2005 y que Argentina no es candidata a ganar la Copa América de Brasil que comienza en nueve días.

"En ningún momento (dudé). Nosotros hicimos todo. Continuamente mandábamos videos y cosas mías para que me conocieran acá (en Argentina) y tener la posibilidad de que me vieran y se me conociera, para ver si tenía la posibilidad de venir o no", expresó Messi.

Al final, la AFA se decidió por convocar al crack y apuró un partido amistoso para que pueda debutar con la camiseta albiceleste.

"Perderme, no. Fue rápido porque no había tiempo, terminaba el torneo y me venía de vacaciones. Se armaron dos amistosos para que yo pudiera participar de ellos y jugar con la selección. Sí, fue todo acelerado, rápido, pero no por el hecho de que me perdieran", añadió Leo sobre su debut.

"Fue un momento que deseaba mucho que llegara. Había hecho todo lo posible para que pasase. Era complicado en esa época, yo estaba jugando en el Barcelona y por ahí no era fácil verme como los ven a los chicos hoy. Era otra época, fue haber cumplido un sueño", agregó.

Respecto al Mundial Sub 20 que la selección argentina conquistó en Holanda, Messi dijo que fue una experiencia maravillosa: "Fue uno de los momentos más lindos de mi carrera. Lo disfruté muchísimo y encima salimos campeones".