La entrevista que Lionel Messi dio a Torneos y Competencias se publicó este domingo y en ella, más allá del adelanto sobre el Mundial, el astro argentino reveló otras cosas como su necesidad de tocar siempre la pelota.

El ’10′ de Barcelona reveló lo que hace un tiempo atrás dijo Dani Alves, que necesita siempre estar en contacto con la pelota.

Lionel Messi reveló algunos detalles de su vida en entrevista con TyC. (Foto: AFP)

“No soy un típico goleador, me gusta llegar de atrás, estar en contacto con la pelota y crear el fútbol. También me gusta llegar y hacer los goles, pero no vivo de eso. Si paso mucho tiempo sin tocarla, me voy del partido”, confesó.

Ya sea con camiseta del Barcelona o la selección Argentina, Leo tiene que estar en contacto con el juego. Por eso lo vemos de centro delantero, de volante y de extremo. La posesión lo mantiene al filo y necesita de este para poder desenvolverse. Eso pasa en el cuadro blaugrana, mas no con la albiceleste donde no termina de tener un rendimiento parejo como con los catalanes.

Pero Messi no solo habló de su fútbol, sino también un poco del VAR y de clásicos en el mundo. Con respecto a la herramienta que está siendo implantando, Leo confesó que le agrada. “Me gusta, pero bien usado. Vino para despejar dudas y todavía no lo está haciendo”.

¿Y con los clásicos? “En España si pierdes, no pasa nada. En Argentina no puedes salir de tu casa y es una locura, pero realmente es así. El fútbol, en general, la gente lo vive de esa manera. La locura del día a día se lleva también en el fútbol. El River-Boca o el clásico rosarino son más o menos como el Barcelona-Real Madrid, pero en Argentina la gente está más loca”.

Y cuando le preguntaron del Newell’s Old Boys vs. Rosario Central, señaló “Jugarlo debe ser terrible. Es un sueño”.

Messi ha tomado un fin de semana luego de que se suspendiera el Clásico de España. Leo se relaja y volvió a los trabajos este domingo con el Barcelona.