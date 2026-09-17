“Conmigo no”: el tenso cruce de Messi con comisionado de la MLS tras el título del Inter Miami | VIDEO
“Conmigo no”: el tenso cruce de Messi con comisionado de la MLS tras el título del Inter Miami | VIDEO
Por Redacción EC

Lionel Messi conquisó la Campeones Cup con Inter Miami tras vencer 2-0 a Cruz Azul y los festejos se desataron sobre el campo. Sin embargo, un episodio llamó la atención: el astro argentino protagonizó un tenso cruce con Don Garber, comisionado de la Major League Soccer (MLS), durante la ceremonia de premiación.

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