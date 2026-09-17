“Conmigo no”: el tenso cruce de Messi con comisionado de la MLS tras el título del Inter Miami | VIDEO

Lionel Messi conquisó la Campeones Cup con Inter Miami tras vencer 2-0 a Cruz Azul y los festejos se desataron sobre el campo. Sin embargo, un episodio llamó la atención: el astro argentino protagonizó un tenso cruce con Don Garber, comisionado de la Major League Soccer (MLS), durante la ceremonia de premiación.

Todo sucedió cuando Messi volvió a acercarse a Garber tras el partido. Según se alcanza a escuchar en uno de los videos, el capitán argentino habría pronunciado la frase “Conmigo no”, aunque el registro no permite conocer con precisión qué ocurrió antes ni qué le habría dicho el comisionado.

El periodista de ESPN, Herculez Gomez, señaló que el futbolista se acercó al dirigente en dos oportunidades. El episodio, además, vuelve a poner sobre la mesa la relación entre ambos, que ya había tenido un antecedente en 2025 por la suspensión del argentino tras no participar en el Juego de las Estrellas de la MLS.

Más allá de la polémica, Messi tuvo una noche especial dentro de la cancha. El delantero abrió el marcador a los 24 minutos con un cabezazo tras un centro de Luis Suárez y alcanzó los 100 goles con Inter Miami en 115 partidos. En el complemento también participó en el segundo tanto, al ejecutar el córner que Casemiro conectó de cabeza para establecer el 2-0 definitivo.

El título significó la cuarta consagración de Inter Miami desde la llegada de Messi en 2023, después de la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024 y la MLS Cup 2025.

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