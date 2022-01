Lionel Messi contrajo COVID-19 y mantiene en vilo a sus seguidores, pero la preocupación por el estado del crack argentino llegó al extremo de buscar un culpable a toda costa. Fernando Palacio (Ferpa), DJ que estuvo junto a la ´Pulga’ en Rosario durante las fiestas de fin de año, fue señalado por el contagio del astro y tuvo que salir al frente tras ser llamado “asesino” en redes sociales.

“Me mandaron un montón de mensajes. Soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de COVID y me relacionan diciendo que yo lo contagié”, empezó diciendo el disc jockey del momento en Argentina a través de un video.

“Me han llegado a poner asesino”, reveló el popular ‘Ferpa’ con disgusto. “Tengo un montón de mensajes privados muy mala onda. Ayer yo me había hecho estudios porque tengo que viajar a Uruguay. Y no tengo Covid. Ahora se los muestro”, sentenció Palacio, quien mostró públicamente una prueba negativa a Covid-19 con su nombre.

No contagie a Messi pic.twitter.com/miSTUmxHqg — Fer Palacio (@ferpalaci0) January 2, 2022

Antes de estar al medio de una incómoda polémica, el DJ expresó ilusión al referirse a un posible encuentro con Leo Messi.

“Yo tengo trato con muchos jugadores pero con Messi todavía no, tengo pendiente el poder cruzármelo. Me atrevo a soñar con que alguna vez me escuchó y le gusta lo que hago, o que si no me escuchó le va a gustar, porque a él le gusta la cumbia y yo, si bien lo que hago no es cumbia, sí tiene ese ritmo bien argento. Y si no bueno, un abrazo o una foto, ya sería épico”, dijo a Olé semanas previas al evento que animó para Messi en Rosario.

Messi no gambeteó al COVID

Messi es uno de los cuatro jugadores de la plantilla del PSG que han dado positivo al COVID-19, anunció este domingo el club francés, un día antes de su partido de dieciseisavos de final de la Copa de Francia contra el Vannes.

Además del astro argentino, Juan Bernat, Sergio Rico y Nathan Bitumazala “respetan en este momento el aislamiento y son sometidos al protocolo sanitario adaptado”, añadió la entidad parisina.

La ‘Pulga’ dio positivo en Argentina, donde pasaba en familia una semana de vacaciones, en su ciudad natal de Rosario, donde deberá permanecer hasta un nuevo test negativo.

“Está constantemente en contacto con nuestro servicio médico. Cuando dé negativo, podrá regresar a Francia”, precisó en rueda de prensa el entrenador argentino del PSG, Mauricio Pochettino.

