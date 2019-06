Lionel Messi y las cosas sin sentido que dijo cuando le tocó ser capitán

Lionel Messi dio una extensa entrevista con TyC Sports en la que reveló detalles insospechados de su exitosa carrera como futbolista. En una parte de la charla confesó que cuando le tocó ser capitán por primear vez dijo cosas sin sentido.

"Me hicieron hablar en el vestuario. Me costó, me trabé y no sé qué mierda dije. Yo soy capitán a mí manera", contó Messi.

La ‘Pulga’ llevó la cinta en la manga gracias a la decisión de Diego Maradona, el entrenador de Argentina en el Mundial Sudáfrica 2010.

"No soy de hablar mucho. Cada uno sabe del partido que va a jugar, lo que tiene que hacer, la importancia del partido. No hace falta una arenga o una motivación. En el Barcelona no se hacía, es común acá en los equipos de Argentina. Creo que cada uno sabe de la importancia de los partidos. Yo soy capitán a mi manera. Me tocó crecer afuera del país, agarré otra costumbre", añadió el atacante.

Sin embargo, el argentino piensa que hoy se ve muy diferente respecto a ese novato jugador que tenía su segunda experiencia mundialista.

"El 10 en la camiseta de la selección argentina es importante por quién la usó. Diego la hizo importante. Pero a la hora de entrar a la cancha no cambia nada", aseveró Messi.

Por otro lado, el ‘10’ señala que ganar un Mundial “sería lo máximo”. El sueño más grande que me queda por cumplir. Estar tan cerca en 2014 fue terrible, merecíamos ganar esa Copa. Estábamos en el punto justo, fue el momento máximo de toda esa camada (de jugadores)".

Sobre la Copa América Brasil 2019, el crack cree que Argentina no va como favorito, pero igual tiene la obligación de ganar. “Vamos con la misma ilusión y ganas de siempre, pero la realidad es que Argentina está pasando un proceso de recambio”.

“Hay muchos chicos jóvenes y nuevos que no tienen muchos partidos en la selección. Para la mayoría es la primera competencia oficial”, advirtió el también capitán del Barcelona.