Lionel Messi y Cristiano Ronaldo extrañan su rivalidad Real Madrid-Barcelona

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo añoran en el tiempo en el que mantenían una dura rivalidad, cuando el portugués defendía los colores del Real Madrid, archirrival del Barcelona. Durante la ceremonia de premiación de la Champions League, celebrada en Mónaco, los jugadores se elogiaron.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la ceremonia celebrada en Mónaco. (Video: ESPN)

“Ya lo dije en su momento, era una rivalidad linda, sobre todo porque estaba en el Real Madrid. Y bueno, ahora está en un gran equipo también y lo vemos desde lejos”, respondió Messi a la periodista británica Reshmin Chowdhury.

La presentadora de la gala les había preguntado a ambos si se extrañaban, haciendo hincapié en que los vio conversando durante un considerable tiempo.

Al respecto, Cristiano, jugador de la Juventus, calificó la "rivalidad" que ha mantenido durante los últimos quince años Messi, estrella del Barcelona, como "historia" del fútbol.

"Echo de menos jugar en España. Teníamos esa batalla durante los últimos quince años. Creo que yo le he ayudado a él a crecer y él me ha ayudado a crecer a mí. Creo que esta rivalidad es historia del fútbol", señaló Ronaldo.

Fue una gala donde Cristiano Ronaldo y Lionel Messi volvieron a mostrar, pese a su rivalidad sobre los terrenos de juego, una cercanía personal.

"Como sabes tenemos una buena relación. No hemos cenado juntos todavía, pero en el futuro...", añadió el delantero de la ‘Juve’.

Cristiano Ronaldo, que al ser preguntado por la fecha de su posible retirada y si ésta coincidiría con la de Lionel Messi, advirtió de que se sigue viendo joven y con ganas de seguir peleando por los máximos títulos tanto individual como colectivamente.

"Él (Messi) es dos años más joven que yo, pero me veo bien con mi edad, así que no es mala idea. Espero estar aquí el año que viene y en dos años y en tres años. La gente a la que no le caigo bien me va a ver aquí", concluyó Ronaldo.