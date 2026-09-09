Lionel Messi está a un paso de ampliar su presencia empresarial en el fútbol español. El astro argentino alcanzó un principio de acuerdo con los actuales propietarios del CD Eldense para adquirir el 100% de las acciones del club, que actualmente compite en la Segunda división española.

La operación, adelantada por medios españoles, todavía no puede considerarse definitiva. El acuerdo deberá superar los últimos procedimientos legales y contractuales antes de que Messi pueda convertirse oficialmente en propietario del conjunto alicantino.

Lionel Messi debutó como titular en el empate del PSG ante el Brujas, por la Champions League. (Foto: AFP).

¿Qué falta para que Messi compre oficialmente al Eldense?

El acuerdo entre las partes ya está encaminado, pero existen dos pasos fundamentales antes de que pueda hacerse oficial.

El primero es completar el proceso de ‘due diligence’, una revisión exhaustiva de la situación económica, legal y contractual del club. En este procedimiento se analizan aspectos como las cuentas, posibles deudas y litigios, contratos de jugadores y trabajadores, derechos audiovisuales y otros compromisos de la entidad.

El segundo requisito será obtener la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD), necesaria para completar el cambio de control del club. Según las informaciones publicadas en España, una vez concluidos estos procedimientos, la operación podría formalizarse en los próximos días.

Messi adquiriría el 100% del Eldense

Uno de los aspectos más relevantes de la operación es que Messi adquiriría la totalidad de las acciones del club y lo haría sin la participación de terceros inversores.

De acuerdo con la información publicada por AS, las negociaciones fueron llevadas adelante por los abogados del futbolista con el grupo inversor TH, encabezado por el empresario Juan Carlos Trujillo, actual propietario del Eldense.

La compra supondría además la primera incursión de Messi como propietario de un club profesional español, ya que el Cornellà, adquirido por el argentino este año, compite actualmente en la Tercera Federación.

El proyecto de Messi va más allá del Eldense

La operación encaja en una estrategia empresarial que viene tomando forma alrededor de Messi y su entorno.

El argentino adquirió este año la UE Cornellà, reforzando su vínculo con Cataluña y apostando por un club conocido por su trabajo de formación. Con el Eldense, daría ahora un salto hacia una categoría profesional y asumiría el control de una entidad que acaba de regresar al fútbol profesional.

Vista general del estadio Nuevo Pepico Amat del C.D. Eldense. Foto: EFE/Morell

Más allá de la inversión económica, la llegada de Messi supondría un cambio radical en la exposición internacional del Eldense.

El club cuenta actualmente con unos 3.500 abonados y disputa sus partidos en el Nuevo Pepico Amat, estadio con capacidad aproximada para 5.800 espectadores. La presencia del campeón argentino podría incrementar notablemente el interés mediático y comercial alrededor de la entidad.