“Nos vamos”. Cansado de aguardar en un hotel de Barcelona junto a su pequeño hijo, Jorge se plantó en las oficinas del FC Barcelona y dio un golpe sobre la mesa. No podían esperar más y se iban a regresar a Argentina. El club volvió a prometer algunas cosas, como incluir el tratamiento de crecimiento para el chico, de 13 años y llamado Lionel Messi. Dos meses después, en el Club Pompeia, Josep María Minguella le pidió a Carles Rexach dar una respuesta. Y en una servilleta, el secretario técnico escribió: “Rexach se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador”.

Lo que empezó como un cuento de hadas, y lo fue durante casi dos décadas de inmensas alegrías, y que terminó hace poco más de un año, parece tener algunos capítulos extras. Este martes, el diario español “El Mundo” sacó a la luz “las brutales exigencias” que le pidió el argentino a la institución catalana para renovar en 2020. Un compilado de pedidos insólitos que ponen contra la cuerda al futbolista que hoy brilla y sonríe en el París Saint Germain.

Portada de "El Mundo" con el caso Messi.

Justo a mediados de 2020, Leo decidió detener los trámites de su renovación que, según mencionaba en ese entonces el club, estaba bastante encarrilada. El 24 de julio de ese año, ya de vacaciones tras acabar la temporada, Messi le dijo directamente a Josep María Bartomeu, presidente de ese entonces, que no quería seguir en el Barza. El mandamás lo único que atinó a hacer fue decirle que no piense eso, que debe seguir siendo el líder del equipo e insistió en que le querían renovar el contrato.

De un lado estaba Bartomeu buscando satisfacer los ‘caprichos’ del que fue para muchos el mejor jugador en la historia del cuadro catalán. Del otro, un Lionel que estaba afectado por la paliza que le dio el Bayern Múnich esa temporada por la Champions League (8-2) y que no veía ningún proyecto futbolístico para comandar. Y lo que él quería, como el animal competitivo que es, era un proyecto sólido para liderar y volver a ganar la ‘Orejona’.

“Yo lo venía diciendo en los últimos seis meses, le dije al presidente que me iba, que me ayudara. Y él siempre que no y no. Era una manera de decir que me quiero ir en serio, era una manera de hacerlo oficial al club y que lo sepan”, comentó el argentino en una entrevista con Jorge Évole de “La Sexta” sobre el famoso burofax.

Hasta ese momento, la historia es la misma que todos sabían. Leo jugó una temporada más en España y luego, por temas económicos, tuvo que dejar el club para marcharse libre al París Saint Germain, su nueva casa. Sin embargo, “El Mundo” acaba de revelar algunos entretelones que habrían pasado en esas negociaciones entre el rosarino y Bartomeu.

El burofax que Lionel Messi le envió al Barcelona.

Los pedidos

Según el rotativo, entre las exigencias más destacadas está el hecho de tener un palco privado en el Camp Nou para su familia y la de Luis Suárez, su gran amigo y compañero en ese entonces. Además de un vuelo en avión privado para toda la familia con dirección a Argentina en Navidad, algo que normalmente hace el futbolista cada año.

Sin embargo, lo que más llama la atención es la suma de dinero que pidió por el solo hecho de firmar: 10 millones de euros. Asimismo, recuperar los recortes salariales por la pandemia en los años siguientes con intereses del 3%; o poder dejar el Barcelona cuando quisiese mediante una cláusula simbólica de 10 millones de euros.

Estos, según “El Mundo”, eran los parámetros que exigía Messi para renovar en verano de 2020. En esos días gozaba de un contrato de 74.9 millones de euros netos al año, lo que lo hacía uno de los futbolistas mejores pagados en el mundo.

Las lágrimas de Lionel Messi en su despedida del Barcelona. Foto: AFP / PAU BARRENA

El medio europeo indica en su edición especial que logró tener acceso a correos electrónicos entre Jorge Messi, padre y representante, su abogados y el expresidente Josep María Bartomeu y su cúpula ejecutiva azulgrana.

Lo que acabó con las negociaciones habría sido la respuesta de Bartomeu. El exmandamás había aceptado todas las condiciones impuestas por los Messi. Todas menos la de rebajar la cláusula de rescisión de 700 millones de euros a 10 millones, al mismo tiempo que condicionó el pago del bonus de 10 millones a que el club regresara a los ingresos previos a la pandemia.

Las discrepancias en estos pequeños detalles habrían roto las negociaciones y la historia terminó con el envío de Lionel Messi del burofax pidiendo abandonar el club. Según el medio citado, todo inició el 11 de junio de 2020 y acabó el 20 de agosto de ese año. En agosto de 2021, Messi, entre lágrimas, dejó el club y se fue a París, donde busca volver a ganar la Champions League mientras en estos días en España su nombre vuelve a ser noticia oscura.