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Resumen

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Lionel Messi se retiró de su selección tras ganar dos Copas América y un Mundial.
Lionel Messi se retiró de su selección tras ganar dos Copas América y un Mundial.
Por Marco Quilca León

Durante años, Lionel Messi fue una certeza. Bastaba con verlo entrar a una cancha para entender que el fútbol podía ser distinto. Ahora que el 10 se retiró de la selección argentina, queda la tarea de explicar una carrera demasiado grande para cualquier definición. Quizá la mejor manera sea volver a las palabras de quienes lo vieron, lo estudiaron o simplemente entendieron lo que significó. Y todos lo dijeron en diversas entrevistas con El Comercio.

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