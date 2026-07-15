Por José Antonio Bragayrac

Veinticuatro años y seis mundiales pasaron desde la última vez que Argentina hizo frente a Inglaterra en una Copa del Mundo. Entonces fue un rubio David Beckham –quien un año después tendría un careo a patadas con Scaloni– el responsable de definir una rivalidad que trasciende lo deportivo.

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