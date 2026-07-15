Veinticuatro años y seis mundiales pasaron desde la última vez que Argentina hizo frente a Inglaterra en una Copa del Mundo. Entonces fue un rubio David Beckham –quien un año después tendría un careo a patadas con Scaloni– el responsable de definir una rivalidad que trasciende lo deportivo.

Advertido de esa carga emotiva y a la vez peligrosa que puede arrastrar al duelo de este miércoles, Scaloni intentó poner paños fríos, posiblemente inútilmente.

“Es un partido de fútbol. El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa”, advirtió el entrenador al ser consultado por el partido que definirá al segundo finalista de esta Copa del Mundo.

Messi, que enfrentará por primera vez a Inglaterra, fue menos diplomático. “Jugué contra todos, menos contra Inglaterra, y es especial porque es una selección grande, una potencia y siempre es lindo jugar contra una selección así, más en una semifinal de un Mundial”, afirmó el máximo anotador de los mundiales (21 goles) y también máximo asistidor (11).

¡Lo espera con ganas! Messi calentó la semifinal ante Inglaterra (Foto: EFE)

—Ambiente de clásico—

Lo cierto es que resulta inevitable no advertir una lista de enfrentamientos emblemáticos entre estas dos selecciones, que además llevaron sus conflictos históricos a una rivalidad futbolística como pocas en el mundo.

Ahí están “la mano de Dios” y el “gol del siglo”, ambos de Diego Maradona ante los ingleses en México 86, para recordarle al mundo que el del miércoles en Atlanta será un verdadero clásico.

La dupla Harry Kane y Jude Bellingham ha probado ser efectiva en los últimos partidos de Inglaterra.

Las arengas y los cánticos del camerino albiceleste contradicen a Scaloni. A ritmo de “El que no salta es un inglés” y “Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina va a salir campeón”, los liderados por Messi festejaron la sufrida clasificación frente a Suiza.

Mientras, en Inglaterra se mueven con éxito a ritmo de Oasis pese al entredicho entre Bellingham y el técnico Tuchel. Uno que ha evidenciado un cortocircuito que bien puede que sea anécdota o la primera evidencia de que algo no anda bien en el equipo de los “Tres Leones”.

La prensa británica también toma protagonismo: la BBC de Londres se apuró en advertir que Argentina “no es una gran selección”, mientras que el medio “The Sun” afirmó que “Argentina jugó con 12 jugadores” y consideró que el árbitro Joao Pinheiro benefició al campeón defensor.

Lo cierto es que este miércoles mediomundo encenderá el televisor esperando ver una nueva versión del “Barrilete cósmico” o una “Mano de Dios” imposible frente al VAR y la tecnología en alta definición. Será, además de un clásico de los mundiales, la primera vez que la Albiceleste de Scaloni tenga a un rival de peso -campeón del mundo- en el camino rumbo a la final soñada.

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