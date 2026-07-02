Lionel Messi protagonizó un divertido momento junto al Cuti Romero por un objeto encontrado en la maleta del defensor argentino. La reacción del capitán de la Albiceleste ya es viral en redes sociales.
Lionel Messi protagonizó un divertido momento junto al Cuti Romero por un objeto encontrado en la maleta del defensor argentino. La reacción del capitán de la Albiceleste ya es viral en redes sociales.
Por Redacción EC

Una escena cotidiana terminó convirtiéndose en uno de los momentos más divertidos de la selección argentina durante el Mundial 2026. La escena tuvo como proagonista a Lionel Messi, quien no pudo ocultar la risa luego de que agentes de seguridad del aeropuerto detectaran un curioso objeto en la maleta del Cuti Romero, previo a subir al avión con destino a Miami. ¿Qué pasó?

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