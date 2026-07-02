Una escena cotidiana terminó convirtiéndose en uno de los momentos más divertidos de la selección argentina durante el Mundial 2026. La escena tuvo como proagonista a Lionel Messi, quien no pudo ocultar la risa luego de que agentes de seguridad del aeropuerto detectaran un curioso objeto en la maleta del Cuti Romero, previo a subir al avión con destino a Miami. ¿Qué pasó?

El episodio fue registrado por Josh Chavis, director creativo de VML Global, quien compartió el video en sus redes sociales. En las imágenes se observa cómo el personal de seguridad inspecciona el equipaje del defensor argentino y encuentra un clásico encendedor manual, de los que suelen utilizarse en para encender la parrilla.

Sin embargo, todas las miradas estuvieron puestas en Messi. Sucede que el capitán argentino estalló en risas cuando uno de los agentes de seguridad retiró de la maleta de Romero el curioso objeto. La situación no pasó desapercibida por sus compañeros, quienes también rieron junto al ‘10′ de la Albiceleste.

🤣 A MESSI le entra la RISA al ver lo que llevaba el CUTI ROMERO en la MALETA...



Vía 'joshChavis65' pic.twitter.com/KPG91hiNA7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 2, 2026

Aunque el control terminó sin mayores inconvenientes, el video rápidamente se viralizó en las redes sociales. Una de las teorías de los hinchas fue que Cuti Romero usa el encendedor para prender los palos santos como parte de un ritual que comparte con Nahuel Molina y Lisandro Martínez durante las concentraciones.

Sea como fuete, el divertido episodio mostró, una vez más, el buen ambiente que reina dentro del plantel dirigido por Lionel Scaloni. Lejos de la tensión propia de un Mundial, los jugadores protagonizaron una escena espontánea que rápidamente conquistó a los fanáticos y volvió a mostrar el lado más distendido de Messi y la selección argentina.

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