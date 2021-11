Conforme a los criterios de Saber más

Son días extraños para Lionel Messi. Las molestias físicas que arrastra ha generado que tenga un arranque malo de temporada con el PSG -se perdió los últimos dos partidos- y su presencia en el Uruguay vs. Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022 no está asegurada. De hecho, si no llegase a jugar el clásico del Río de La Plata, la ‘Pulga’ cortaría una racha de 30 partidos oficiales consecutivos defendiendo a la ‘Albiceleste’. La última vez que su selección afrontó un partido sin él en el campo fue en la derrota 2-0 ante Bolivia en La Paz en marzo de 2017. El clima de incertidumbre se da a casi 3 semanas de conocerse al ganador del Balón de Oro 2021, premio que lo tiene como favorito.

De acuerdo a los medios argentinos, el rosarino realizó ejercicios físicos y con pelota en el inicio de la práctica abierta en el predio de selecciones nacionales en Ezeiza. Sin embargo, cuando el técnico dio inicio a la práctica formal de fútbol, el atacante de 34 años se retiró a otro sector para realizar trabajos más livianos junto a Leandro Paredes, su compañero del PSG, quien se recupera de un desgarro.

#SelecciónMayor @lioscaloni 🎙️: "Messi hizo entrenamiento diferenciado en los primeros días. Ayer intensificó un poco más y, en principio, está a disposición. Esta tarde tomaremos la última decisión". — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 11, 2021

Leo no quiere perderse ningún partido. Ni con su club ni con la selección. Claro ejemplo se vio en la Copa América 2021: jugó los 90 minutos los siete partidos, incluido el choque ante Bolivia en el que el combinado argentino ya estaba clasificado a los cuartos de final .

Aunque su presencia no está cien por ciento confirmada, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni trabaja día a día viendo su evolución desde cerca. De fondo, aunque no se hagan manifestaciones públicas ni siquiera desde el cuerpo médico, subyace el conflicto latente con PSG, que no dudó en manifestar en boca de Leonardo, su director deportivo, el desacuerdo con el viaje de los dos jugadores lesionados: Messi y Paredes.

Uruguay y Brasil, ¿dos rivales “profetas”?

La selección argentina visitará a Uruguay este viernes en el Centenario y luego recibirá a Brasil en San Juan. Dos clásicos en la previa de la entrega del Balón de Oro en París. Dos encuentros que son un deja vú para la ‘Pulga’.

¿Por qué? En 2019, cuando el rosarino ganó su sexto trofeo a mejor del mundo, las últimas dos selecciones a las que enfrentó antes de recibir el premio fueron justamente los que ahora tiene por delante para cerrar el año y, por qué no, ir asegurando el pase a Qatar con fechas de anticipación. En aquella vez fue en dos amistosos y marcó en ambos encuentros: 1-0 ante la Canarinha y 2-2 frente a los charrúas.

La Albiceleste se ubica en el segundo lugar de la tabla con 25 puntos, seis menos que el Scratch. Seis puntos en esta fecha doble de noviembre pueden significar el boleto hacia el próximo Mundial que se celebrará el año que viene.

#SelecciónMayor Los futbolistas que conduce @lioscaloni se entrenaron esta tarde en #Ezeiza.



Primera jornada se trabajos pensando en el partido ante @AUFOficial. #ArgentinoSoy 🇦🇷 pic.twitter.com/cki7IyNMTX — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 8, 2021

La maldición del Balón de Oro y el Mundial

Es bastante particular la historia y, para los que no creen demasiado en las supersticiones, probablemente sea un relato sin nada de encanto. Pero, para los otros, la cuestión es otra cosa. El Balón de Oro carga con una particular maldición: el futbolista que la gana un año antes del Mundial la pasa mal en el torneo más importante a nivel de selecciones.

Ejemplos hay muchos. Desde el inglés Billy Wright en 1957, pasando por el portugués Eusebio en 1965, el neerlandés Johan Cruyff (1973) y otras leyenda de la talla de Karl-Heinz Rummenigge (1981), Michael Platini (1985), Marco van Basten (1989), Ronaldo (1997) y Ronaldinho (2005). Todos ellos sufrieron la “maldición” de ser elegidos los mejores del planeta un año antes de que se realizara una Copa del Mundo.

Messi, Cristiano, Lewandowski, Jorginho y Benzema figuran como los cinco favoritos a llevarse el Balón de Oro 2021. (Foto: L'Equipe)

De hecho, Messi ya vivió en carne propia la condena de ser el número uno. En 2009, antes de Sudáfrica 2010, obtuvo su primer Balón de Oro. Unos meses martes se despidió del Mundial en cuartos de final al ser eliminado por Alemania.

Su archirrival Cristiano Ronaldo sufrió en dos ocasiones: primero en 2013 y después en 2017. En ambas oportunidades levantó el premio siendo futbolista del Real Madrid y en el torneo mundial le fue mal.

disputado Así le fue Billy Wright (ING) 1957 Suecia 58 Inglaterra se quedó en fase de grupos Omar Sívori (ITA) 1961 Chile 62 Italia fue eliminado en fase de grupos Eusebio (POR) 1965 Inglaterra 66 Portugal llegó hasta semifinales Gianni Rivera (ITA) 1969 México 70 Italia perdió la final Johan Cruyff (NL) 1973 Alemania 74 Holanda (hoy Países Bajos) cayó en la final Allan Simonsen (DIN) 1977 Argentina 78 No clasificó al Mundial K. Rummenigge (ALE) 1981 España 82 Alemania perdió en la final Michael Platini (FRA) 1985 México 86 Francia cayó en semifinales Marco van Basten (NL) 1989 Italia 90 Holanda fue eliminado en octavos Roberto Baggio (ITA) 1993 Estados Unidos 94 Italia perdió la final Ronaldo (BRA) 1997 Francia 98 Brasil cayó en la final Michael Owen (ING) 2001 Corea-Japón 02 Inglaterra fue eliminado en cuartos Ronaldinho (BRA) 2005 Alemania 2006 Brasil cayó en cuartos Lionel Messi (ARG) 2009 Sudáfrica 2010 Argentina perdió en cuartos Cristiano Ronaldo (POR) 2013

