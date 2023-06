De pronto todos queremos ser como aquel que lleva la camiseta ‘10′ y llamó la atención en el campo de juego. No Leo, sino el joven hincha chino que invadió el campo, lo abrazó y se fue feliz, con una gran sonrisa, a pesar de ser cargado por cuatro policías.

Hoy todos quieren abrazar a Messi y Leo quiere estar con los que lo quieren. La tormentosa relación con el PSG va llegando a su fin y por ahora encuentra consuelo en Argentina y lo celebra con un golazo desde fuera del área en el 2-0 de la Albiceleste sobre Australia en Beijing.

Y fue la despedida de Leo Messi de una temporada que le regaló el título de campeón del mundo, pero también le hizo vivir el otro lado del fútbol, con los malos momentos en París, con pifias y sanciones en el Parque de los Príncipes.

“Ahora toca buscar disfrutar del día a día, que el último año me costó bastante porque no estaba como me hubiese gustado”, aseguró tras el pitazo final y cuando le preguntaron sobre su futuro en el Inter Miami, dio la frase que de inmediato dio la vuelta al mundo. “Tengo ganas de irme de vacaciones y después ya arrancaremos otra vez”, dijo.

Es que ya todos esperan ver a Messi en el nuevo reto que asumirá, el de jugar en la MLS en un club que por ahora marcha en la última casilla de su conferencia a mitad de torneo.

Fecha Evento Detalles 24 de junio Despedida de Maxi Rodríguez - Rosario Por confirmar

Ese día es su cumpleaños 25 de junio Despedida de Juan Román Riquelme - Buenos Aires Lo anunció el propio Riquelme

En la Bombonera 30 de junio Fin de contrato con PSG Luego de dos años en París 1 de julio Ya puede firmar por el Inter Miami Se debe anunciar fecha de presentación 21 de julio Posible debut con Inter Miami vs. Cruz Azul - League Cup (DRV PNK Stadium)

—El futuro cercano—

Argentina tiene un partido más en esta fecha FIFA, el lunes ante Indonesia, pero Leo Messi no formará parte de ese encuentro. Scaloni liberó al ‘10′ junto a Di María y Otamendi para que ya empiecen sus vacaciones.

Así que en los próximos días veremos a un Leo más relajado. Su primer destino fue la ciudad de Barcelona, donde se reunirá con su familia para empezar el merecido descanso.

Como cada año, Leo viajará a Rosario para disfrutar de su familia y donde se espera verlo vestido de corto, ya que está invitado a la despedida de Maxi Rodríguez el sábado 24 en su ciudad natal, el mismo día de su cumpleaños 36. Donde sí estará es en la despedida de Juan Román Riquelme, el domingo 25 en La Bombonera, ya que el mismo exfutbolista de Boca lo confirmó.

Ahora le toca disfrutar para luego ir a Estados Unidos a levantar la actualidad del Inter Miami. Ya hizo que se multiplique por cien el precio de las entradas, que se vea su rostro por toda la ciudad, que se triplique la cantidad de seguidores del club en las redes sociales, pero su tarea es llevar al equipo a los playoffs.

En 17 partidos de la actual temporada, el Inter Miami marcha en el puesto 15 de la Conferencia Este, la cola de la tabla con solo 15 puntos, a 11 unidades de la clasificación a la serie final, a siete de los playoffs previos. Ardua tarea le espera.

Como se sabe, recién el 1 de julio será jugador libre, por lo que a partir de esa fecha ya puede firmar por el cuadro estadounidense y ser presentado en el cuadro de David Beckham.

Su debut se presume que sería el 21 de julio ante Cruz Azul, en la primera fecha de la League Cup, torneo que enfrenta a equipos de la MLS y la Liga MX (el Atlanta United completa el grupo).

Así, Messi cambiará de aires, pero antes disfrutará del oxigeno que le brinda estar con su familia y en su natal Rosario.

