Lionel Messi es suplente en el partido de hoy entre PSG vs. Reims por la fecha 4 de la Ligue 1 de Francia. El astro argentino entró en la convocatoria de Mauricio Pochettino, pero no fue considerado para formar parte de la oncena titular. ¿Por qué no juega desde el arranque?

De acuerdo a ‘L’Equipe’, el zurdo se encuentra bien físicamente, pero el comando técnico del París Saint-Germain tomó la decisión de no arriesgarlo desde el pitazo inicial dado que no juega un partido oficial desde el 11 de julio cuando enfrentó a Brasil por la final de la Copa América 2021.

Además, Lionel Messi solamente cuenta con dos semanas y media de entrenamiento en su nuevo equipo, hecho que también influyó para que espere su chance en el banquillo de suplentes.

La alineación del equipo de Pochettino ante el Reims. (Foto: PSG)

Sin embargo, es muy probable que el ex Barcelona pueda hacer su debut oficial en la parte complementaria del cotejo contra Reims y comparta ofensiva con Neymar y Kylian Mbappé.

Contrato de Lionel Messi

El ahora número ‘30′ firmó contrato con el PSG por las siguientes dos temporadas. Es decir, hasta junio del 2023. Cabe recordar que llegó a París en condición de jugador libre tras no poder renovar su vínculo con los azulgranas.

