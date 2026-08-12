Por Redacción EC

Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El futbolista argentino utilizó sus redes sociales para despedirse de quien fue una figura fundamental en su vida personal y profesional. “Te amo, pa”, escribió el astro rosarino junto a una extensa y emotiva carta publicada sobre un fondo negro.