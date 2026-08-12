Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El futbolista argentino utilizó sus redes sociales para despedirse de quien fue una figura fundamental en su vida personal y profesional. “Te amo, pa”, escribió el astro rosarino junto a una extensa y emotiva carta publicada sobre un fondo negro.

En su mensaje, Messi confesó que todavía no logra asimilar la muerte de su padre. “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más”, expresó el delantero, dejando en evidencia el profundo dolor que atraviesa tras la pérdida.

Lionel Messi recordó el estado de salud de Jorge Messi antes del Mundial

Uno de los pasajes más impactantes de la carta estuvo relacionado con el último Mundial que disputó Messi. El futbolista contó que Jorge Messi le había pedido especialmente que participara en aquella competencia, pero su estado de salud empeoró pocos días antes del inicio del torneo.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo”, recordó Messi sobre su padre, quien durante años estuvo presente en distintos momentos de su carrera.

El capitán argentino también explicó que durante aquella Copa del Mundo jugó condicionado físicamente y con la preocupación constante por la salud de Jorge. Su objetivo era avanzar lo máximo posible para darle tiempo a recuperarse y permitirle verlo nuevamente en un partido.

Messi reveló que quería ganar el Mundial para dedicárselo a su padre

Messi confesó que llegar hasta la final tenía un significado especial porque esperaba que su padre pudiera recuperarse y verlo disputar un partido. Argentina alcanzó la definición del torneo, aunque Jorge Messi finalmente no pudo estar presente.

“Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más”, escribió el futbolista, quien reconoció que intentó llevar su cuerpo al límite durante la competencia.

El recuerdo refleja el vínculo que existía entre ambos y el papel que Jorge Messi tuvo durante toda la carrera del campeón argentino. Desde sus primeros pasos en el fútbol en Rosario hasta su consolidación como una de las máximas figuras de la historia de este deporte, su padre estuvo permanentemente a su lado.

“No sé qué voy a hacer sin vos”: la confesión más íntima de Messi

En uno de los fragmentos más personales de su despedida, Lionel Messi admitió que la muerte de su padre también le genera dudas respecto a su futuro como futbolista.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”, escribió el argentino. Luego añadió: “Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”.

Messi también lamentó que Jorge no pudiera acompañarlo hasta el final de su carrera. “Faltaba tan poquito para el final... ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, manifestó en su carta.

Jorge Messi, padre, amigo y representante de Lionel Messi

El futbolista destacó además las distintas facetas que su padre cumplió a lo largo de su vida. Jorge Messi no solo fue su padre, sino también una de las personas más importantes en la construcción de su carrera profesional.

“Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada”, expresó Lionel Messi.

Finalmente, el capitán argentino aseguró que el recuerdo de su padre permanecerá presente en su familia y especialmente en la educación de sus hijos. “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente”, escribió.

Messi cerró su despedida con una promesa de mantener vivo el legado de Jorge dentro de su familia: “Les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo”. La carta terminó con un último mensaje para su padre: “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.