Se acerca el final de Lionel Messi en Barcelona, un hecho que parecía imposible. El argentino decidió marcharse del club catalán y el martes se lo hizo saber a la cúpula de la institución a través de un burofax. La determinación de la estrella de 33 años generó diversas reacciones alrededor del mundo, algunas entendiendo la partida del rosarino y otras criticando las formas del ’10′.

Una de las opiniones más ácidas contra Messi apareció en España. Juanma Castaño, director de El Partidazo de Cope, fue contundente y durísimo al referirse acerca de la salida de ‘Leo’. También aprovechó el momento para señalar al presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu.

“Me parece muy desleal dar este portazo en este momento. No puedo defender esta postura. Que los aficionados del Barcelona se hayan enterado porque Messi haya mandado un burofax al Barza y lo haya contado un medio argentino es increíble”.

“¿Se va un líder? Para mí no, para mí Messi demuestra que hoy no es un líder. Se va la tiranía de Messi. Messi no ha sido un líder, ha impuesto sus normas en el vestuario. Y hay gente en este vestuario que ha sufrido con Messi. Bartomeu se lo merece porque ha gobernado el Barça teniendo miedo a Messi. Han alimentado un monstruo y se lo han comido”.

Después de Messi fue por Bartomeu, resumiendo su gestión como “nefasta”. Sin embargo, nuevamente apuntó sus balas al argentino y a Luis Suárez, amigo de ‘Leo’. Además, comparó la actitud del astro con otros históricos del Barcelona, como Xavi y Carles Puyol.

Juanma Castaño, director de El Partidazo de la cadena Cope.

“El Barcelona tendría que haber amputado antes la sociedad Messi-Luis Suárez. La pareja Messi-Luis Suárez ha terminado siendo tóxica para el Barcelona. No es casualidad que la decisión de Messi llega 24 horas después de que Koeman dijese que no contaba con Luis Suárez”.

Y finalizó: “No me imagino a Xavi marchándose así ni a Iniesta, a Puyol yéndose así. ¿Se va un líder del Barza?, para mí no. Se va el mejor jugador de la historia del Barcelona. Hay muchos jugadores del Barza que les da igual que se vaya Messi porque muchos han sufrido con Messi al lado. Tiene una cara oculta. Cuando no se hacen las cosas como él quiere, se va”.

