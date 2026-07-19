La ciencia describe a la música como un “pegamento neuronal” en nuestro cerebro. A través del oído, nuestra masa encefálica viaja a través del tiempo. Por eso La Copa de la Vida de Ricky Martín nos lleva de vuelta -casi de inmediato- al Francia 98 de Zidane y el Waka Waka de Shakira a ese Mundial inédito de Sudáfrica 2010 con las vuvuzelas. Las canciones son una cápsula del tiempo. En este Mundial 2026, donde la tecnología y el “todo en tiempo real” de las redes sociales se han impuesto, la banda sonora de los dos grandes finalistas también tiene su propia historia (y su forma de imponerse).

Las canciones que realmente sobreviven no siempre son las oficiales. Los himnos de la FIFA suelen acompañar el campeonato; las que quedan son las que hacen suyas los hinchas o los propios futbolistas.

Hoy la final entre España y Argentina también tiene su propia banda sonora. De un lado está Rosalía, probablemente el mayor fenómeno musical de la España contemporánea. Del otro, la versión cumbiera de Muchachos, que acompaña al plantel argentino, y un nombre que pocos imaginaban encontrar en una definición mundialista: Los Mirlos, la histórica banda peruana de cumbia amazónica.

Rosalía coincidió con una generación de futbolistas españoles que creció consumiendo el mismo universo cultural. Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri o Gavi pertenecen a una España que escucha a Rosalía con la misma naturalidad con la que usan redes sociales. Motomami dejó de ser solo un disco para convertirse en un símbolo generacional y además en un amuleto para cada triunfo desde fase de grupos. Ahí también está el hit de ‘Superestrella’ de Aitana. Casi, casi como el ‘Contigo Perú’ que sonó a mares en Rusia 2018.

En la concentración argentina ocurre algo distinto. La versión en cumbia de Muchachos se convirtió en parte del ritual del plantel. Suena antes de los entrenamientos, acompaña las celebraciones y aparece con frecuencia en los videos compartidos que terminan siendo virales.

Después de la victoria sobre Inglaterra, otra canción se sumó a esa banda sonora: “La cumbia de los trapos”. Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, apareció bailándola en una celebración familiar y el video se hizo viral en cuestión de horas. Como ocurrió con Muchachos en Qatar, una escena íntima volvió a convertir una canción en parte de la memoria del Mundial.

En las últimas semanas, esa playlist también dejó un guiño al Perú. Los Mirlos, pioneros de la cumbia amazónica, comenzaron a sonar en el entorno de la selección argentina y rápidamente se colaron en las redes sociales.

Y claro, también están las versiones de camerino o las versiones de los hinchas que terminan siendo apropiadas por los clubes. Ahí están las de Cucurella o la “Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo. Argentina, quiero verte bicampeón”, que se cantó desde cuartos de final en el vestuario albiceleste.

🎵🇪🇸 LA CANCIÓN VIRAL QUE SE CANTA EN ESPAÑA PARA LA FINAL.



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Lo cierto es que esta final debe ser la más musicalizada de la historia. Con hits que de inmediato visten una escena, un escenario, un personaje. Puede que sea Messi o Lamine Yamal quien levante la Copa del Mundo al finalizar la tarde, pero lo que sí es seguro es que el momento se retrate con una canción de fondo.

Y que ese recuerdo nos quede para siempre instaurado en la memoria.

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