Por José Antonio Bragayrac

La ciencia describe a la música como un “pegamento neuronal” en nuestro cerebro. A través del oído, nuestra masa encefálica viaja a través del tiempo. Por eso La Copa de la Vida de Ricky Martín nos lleva de vuelta -casi de inmediato- al Francia 98 de Zidane y el Waka Waka de Shakira a ese Mundial inédito de Sudáfrica 2010 con las vuvuzelas. Las canciones son una cápsula del tiempo. En este Mundial 2026, donde la tecnología y el “todo en tiempo real” de las redes sociales se han impuesto, la banda sonora de los dos grandes finalistas también tiene su propia historia (y su forma de imponerse).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: