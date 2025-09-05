Luego de celebrar sus dos goles ante Venezuela en lo que sería su último partido con la selección argentina en su país, Lionel Messi tuvo un encuentro histórico y emotivo con uno de los invitados de lujo en el estadio Más Monumental: Charly García.

El ícono cantante de rock se hizo presente en el estadio de River Plate para ver la última función del astro rosarino por Eliminatorias. Y se fue más que feliz: Messi marcó dos goles en una noche completamente sentimental para el ’10′.

El músico disfrutó del partido y luego se pudo juntar con Lionel, quien además estuvo acompañado de Rodrigo de Paul y Claudio Tapia, quien es presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). La foto del momento se viralizó en las redes.

“QUE DIOS TE BENDIGA”.



De Charly García para Lionel Messi. 🥹🇦🇷pic.twitter.com/PfFaBxjmOv — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 5, 2025

Sin embargo, no fue lo único. Y es que, antes de retirarse del recinto deportivo, García saludó a Messi estrechándole la mano mientras se retiraba en auto junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos. “Chau, Dios te bendiga”, expresó el cantautor, quien recibió un guiño del campeón del mundo.

