Lionel Messi realizó una donación de 80,000 euros a la Comunidad de Madrid con el objetivo de contribuir a la reconstrucción de la Sierra Oeste, una de las zonas más golpeadas por los incendios forestales registrados en julio. El anuncio fue confirmado este martes por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien destacó el gesto solidario del futbolista argentino.

Los fondos estarán destinados a labores de recuperación ambiental y apoyo social en las localidades afectadas, donde el fuego impactó a 17 municipios y arrasó cerca de 30,000 hectáreas. Entre las zonas más vulnerables figuran San Martín de Valdeiglesias, Cadalso de los Vidrios y El Escorial, que ahora forman parte del plan prioritario de asistencia.

La contribución de Messi se integrará al programa oficial de recuperación impulsado por la administración autonómica, que busca restablecer tanto los ecosistemas dañados como las condiciones de vida de los habitantes perjudicados. El plan contempla acciones de reforestación, rehabilitación de infraestructuras y ayudas directas a las familias.

Además, la Comunidad de Madrid habilitó el portal sierradonas.comunidad.madrid, en alianza con CaixaBank, para canalizar donaciones de ciudadanos y empresas. A través de esta plataforma se pueden realizar aportes mediante Bizum, tarjeta o transferencia, con el fin de sumar esfuerzos en la recuperación de la Sierra Oeste.