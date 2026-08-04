Por Redacción EC

Lionel Messi realizó una donación de 80,000 euros a la Comunidad de Madrid con el objetivo de contribuir a la reconstrucción de la Sierra Oeste, una de las zonas más golpeadas por los incendios forestales registrados en julio. El anuncio fue confirmado este martes por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien destacó el gesto solidario del futbolista argentino.

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