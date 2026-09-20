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Lionel Messi, a través de su fundación, donó millonario monto para un centro pediátrico en Barcelona.
Lionel Messi, a través de su fundación, donó millonario monto para un centro pediátrico en Barcelona.
Por Marco Quilca León

Lionel Messi volvió a ser protagonista fuera de una cancha de fútbol. La Fundación Leo Messi realizó una donación de 2.9 millones de euros para ayudar a completar la financiación del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, un centro especializado en el tratamiento del cáncer infantil. El proyecto, impulsado por el Hospital Sant Joan de Déu, fue concebido para ofrecer atención integral a niños y adolescentes que enfrentan esta enfermedad.

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