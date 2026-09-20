Lionel Messi volvió a ser protagonista fuera de una cancha de fútbol. La Fundación Leo Messi realizó una donación de 2.9 millones de euros para ayudar a completar la financiación del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, un centro especializado en el tratamiento del cáncer infantil. El proyecto, impulsado por el Hospital Sant Joan de Déu, fue concebido para ofrecer atención integral a niños y adolescentes que enfrentan esta enfermedad.

La contribución del capitán argentino formó parte de una iniciativa que necesitó alrededor de 30 millones de euros para hacerse realidad. El centro cuenta con una superficie de 5.137 metros cuadrados y tiene capacidad para atender aproximadamente a 400 pacientes pediátricos por año. La idea es concentrar en un mismo espacio diferentes áreas vinculadas al diagnóstico, tratamiento, investigación y atención de las familias.

El SJD Pediatric Cancer Center Barcelona pertenece al Hospital Sant Joan de Déu y está dedicado exclusivamente a niños y adolescentes con cáncer. Además de la atención médica, el proyecto contempla el desarrollo de nuevas terapias, ensayos clínicos e investigación para mejorar los tratamientos y reducir las secuelas que deja la enfermedad. El hospital también busca facilitar el acceso al centro a pacientes de países en desarrollo y formar a profesionales especializados.

La relación de Messi con este tipo de iniciativas no es nueva. A través de su fundación, el futbolista argentino ha participado durante años en proyectos relacionados con la salud y el bienestar de los niños. De hecho, la propia Fundación Leo Messi destaca entre sus proyectos la colaboración con hospitales pediátricos y diferentes programas destinados a mejorar la calidad de vida de menores.

Así, mientras continúa haciendo historia dentro de las canchas, Messi también mantiene una faceta solidaria vinculada especialmente con la infancia. Su aporte al centro de Barcelona se suma al de otras instituciones, empresas y particulares que hicieron posible el proyecto. Una donación que busca convertir millones de euros en algo mucho más importante: más oportunidades de tratamiento para niños y adolescentes que luchan contra el cáncer.

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