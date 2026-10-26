Mientras Londres celebra la gala del Balón de Oro, Lionel Messi permanece en Miami.
Mientras Londres celebra la gala del Balón de Oro, Lionel Messi permanece en Miami.
Por Redacción EC

Lionel Messi no está presente en la ceremonia del Balón de Oro 2026, que se celebra este lunes en Londres, pese a figurar entre los 30 nominados al premio individual más importante del fútbol. Mientras las estrellas del deporte se reúnen en Inglaterra para conocer al ganador, el capitán argentino permanece en Estados Unidos, donde tiene compromisos con el Inter Miami y participa en la organización de la Messi Cup.

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