Lionel Messi no está presente en la ceremonia del Balón de Oro 2026, que se celebra este lunes en Londres, pese a figurar entre los 30 nominados al premio individual más importante del fútbol. Mientras las estrellas del deporte se reúnen en Inglaterra para conocer al ganador, el capitán argentino permanece en Estados Unidos, donde tiene compromisos con el Inter Miami y participa en la organización de la Messi Cup.

Lejos de la alfombra roja, el ‘10’ fue captado en Miami siguiendo el partido entre Boca Juniors y UE Cornellà por la segunda edición de la Messi Cup, un torneo internacional de categoría Sub-16 que reúne a 16 clubes de Europa y América. El certamen, impulsado por el propio Messi, cuenta con la participación de equipos como River Plate, Newell’s, Barcelona, Chelsea, Manchester City y Flamengo.

😅🇦🇷 Lionel Messi, riéndose en la Messi Cup, mientras transcurre la gala del Balón de Oro. https://t.co/1hIn5OigbT — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 26, 2026

Durante el encuentro, el astro rosarino recibió un regalo especial del conjunto argentino. Blas Giunta, exfutbolista e ídolo de Boca que actualmente trabaja en las divisiones inferiores del club, le entregó una camiseta azul y oro personalizada con su apellido y el número 10. Messi posó con la indumentaria y protagonizó una de las imágenes más comentadas de la jornada.

La ausencia de Messi en Londres se explica por la exigente agenda que afrontó en los últimos días. El viernes viajó a Oviedo, España, para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes; después regresó a Estados Unidos y disputó minutos con Inter Miami frente a New York Red Bulls. Además, estuvo presente en la inauguración de la Messi Cup, antes de quedarse en Florida para seguir de cerca el torneo juvenil.

¿FALTÓ ALGUIEN? TODOS los pibes de Boca se pudieron llevar su foto con LEO MESSI tras la victoria sobre UE Cornellá. 📺 Mirá TODA la 🏆 #MessiCup por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/QuFxUtaB3p — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2026

Así, mientras se define al ganador del Balón de Oro, Messi eligió permanecer junto a su proyecto futbolístico y seguir la competencia que lleva su nombre. El argentino, que acumula ocho conquistas del galardón, volvió a ser nominado después de dos años de ausencia, aunque esta vez no acudirá a la gala para conocer el resultado.